Die BYD-Aktie rückt mit gleich zwei spektakulären Nachrichten in den Fokus der Anleger. Während der chinesische Konzern einen Milliardenauftrag im Energiespeichergeschäft an Land zieht, sorgt gleichzeitig ein neuer Elektro-Supersportwagen für Aufsehen. Entwickelt sich BYD zunehmend vom Autobauer zum breit aufgestellten Technologiekonzern?Milliardenauftrag für Batteriespeicher BYD Energy Storage hat mit dem staatlichen Energiekonzern Masdar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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