teamLab Biovortex Kyoto hat bis zum 6. Juli 2026, also 9 Monate nach der offiziellen Eröffnung mehr als 1 Million Besucher begrüßt. (*1)

Die Besucher kamen aus mehr als 150 Ländern und Regionen. Der Anteil der internationalen Besucher beträgt etwa 42 der Gesamtbesucherzahl. Viele dieser internationalen Besucher reisen aus weit entfernten Ländern und Regionen an, darunter die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich und Deutschland. Etwa 30 der internationalen Besucher kaufen ihre Eintrittskarten mindestens 30 Tage im Voraus.

teamLab Biovortex Kyoto ist das größte Museum von teamLab in Japan, in dem die Besucher im Durchschnitt mehr als zweieinhalb Stunden verweilen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260709968183/de/

teamLab Biovortex Kyoto Welcomes Over 1 Million Visitors within 9 Months of Opening

*1 Gemäß Daten zum Kartenverkauf von der offiziellen Website von Biovortex Kyoto (Zeitraum der Umfrage: 7. Oktober 2025 6. Juli 2026)

Kommentare von Besuchern (Naher Osten Zwei Frauen, 10s)?

"Das war unsere erste Reise nach Japan und das allererste Mal, dass wir ein Kunstwerk von teamLab erlebt haben. Bei 'teamLab Biovortex Kyoto' ist uns besonders das Werk in Erinnerung geblieben, bei dem sich Licht zu Linien formt (*2) seine Schönheit wirkte völlig unwirklich."

"Ursprünglich sind wir bei der Planung unserer Reise in den sozialen Medien darauf gestoßen und hatten es als Ausflugsziel gespeichert, aber das Erlebnis, unmittelbar darin einzutauchen, hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen.

"Da wir uns gerade mit Kunst beschäftigen, ist das Geschenk der Buntstifte (*3) (das wir anlässlich des Überschreitens der 1-Millionen-Besucher-Marke erhalten haben) genau das Richtige für uns, und wir freuen uns darauf, sie beim Malen zu verwenden."

*2 teamLab, Infinite Crystal World teamLab *3 teamLab, Mehrschichtige Buntstifte: BOX mit 5 Stück teamLab

teamLab Biovortex Kyoto

teamLab Biovortex Kyoto ist das größte Museum von teamLab in Japan und basiert auf dem Konzept "Universum der Existenz, Universum der Wahrnehmung".

Das Museum liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Kyoto entfernt und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern. Es zeigt über 50 Kunstwerke, darunter Werke, die auf dem Konzept der "Umweltphänomene" basieren, sowie "Athletics Forest", ein komplexer, mehrdimensionaler kreativer Sportbereich und "Future Park", ein Raum für gemeinsames Schaffen. Beide sind Teil der Bildungsprojekte von teamLab.

teamLab Biovortex Kyoto

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

teamLabKyoto

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

https://maps.app.goo.gl/hykGEnPfHjujfabP7

Öffnungszeiten

9:00 21:00 Uhr

*Einlass bis: 19:30 Uhr

*unterliegt Veränderungen

Geschlossen

Dienstag, 14. Juli

Dienstag, 1. September

Dienstag, 15. September

*Tage, an denen geschlossen ist, unterliegen Veränderungen

Presse-Kit

https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=y32z92c7awdpeux6i9a5e7atk&st=z7le6598&dl=0

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