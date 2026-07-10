Die Geldpolitik und die bevorstehende Berichtssaison könnten die Richtung an den Aktienmärkten in den kommenden Monaten maßgeblich bestimmen. M.M. Warburg Chefvolkswirt Carsten Klude im Interview.Für Marktexperte Klude liegen die größten Risiken derzeit nicht in den USA, sondern in Europa. Während die EZB nach dem Energiepreisschock ihre Zinsen bereits erhöht hat und weitere Schritte offenlasse, setzt Fed-Chef Kevin Warsh auf deutlich zurückhaltendere Kommunikation. Die Zeit einer klaren "Forward Guidance" dürfte damit vorbei sein. Angesichts sinkender Ölpreise und nachlassender Inflationsrisiken hätten beide Notenbanken inzwischen deutlich mehr Spielraum, die Geldpolitik zunächst …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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