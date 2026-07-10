© Foto: Dall-ERestriktive Einwanderungsregeln würgen die US-Talentpipeline ab. Da das eigene Bildungssystem chronisch unterfinanziert ist, droht der Supermacht ein wirtschaftlicher Milliardenschaden.Die USA steuern sehenden Auges auf eine fundamentale Krise ihrer Innovationskraft zu. Über Jahrzehnte hinweg basierte der wirtschaftliche und technologische Aufstieg der Supermacht auf einem hocheffizienten Prinzip: Dem globalen "Brain Drain". Top-Talente aus aller Welt wurden von US-Universitäten angeworben, dort ausgebildet und blieben anschließend im Land, um die Speerspitze der amerikanischen High-Tech-Industrie zu formen. Doch diese wichtige Lebensader wurde gekappt. Eine zunehmend restriktive …
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