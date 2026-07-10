Ethereum Kurs unter 1.750 Dollar: Foundation streicht 54 Stellen, doch ein Signal wurde übersehen

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Der Ethereum Kurs eröffnete am 9. Juli bei 1.742 Dollar und verlor 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag, während geopolitische Spannungen den Kryptomarkt belasteten. Seit dem Allzeithoch von 4.953 Dollar im August 2025 hat ETH rund 65 Prozent an Wert verloren und handelt weit unter seinem 50-Tage-Durchschnitt. Die Ethereum Foundation strich am 23. Juni 54 Stellen, rund ein Fünftel ihrer Belegschaft.

Das Jahresbudget wurde um 40 Prozent gekürzt, der größte Einschnitt in der Geschichte der Organisation. Neun Führungskräfte haben die Foundation seit Januar 2026 verlassen, darunter beide Co-Geschäftsführer. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und signalisiert extreme Angst. Der Ethereum Kurs steht damit unter doppeltem Druck aus internem Umbau und externem Marktabverkauf. Dieser Artikel untersucht den aktuellen Ethereum Kurs und zeigt, wo sich eine Gelegenheit abseits der Altcoins bietet. Die Datenlage zeichnet ein Bild, das viele Anleger noch nicht auf dem Radar haben.

Ethereum Kurs: Foundation baut radikal um, während ETH 65 Prozent unter dem Allzeithoch verharrt

Die Ethereum Foundation verkündete am 23. Juni 2026, dass sie 54 Mitarbeiter entlässt und 20 Prozent ihrer Belegschaft abbaut, wie CoinDesk berichtete. Das Jahresbudget wurde um 40 Prozent reduziert, der stärkste Einschnitt seit Gründung der Organisation. Vitalik Buterin bezeichnete den Umbau als Übergang zu einem schlanken Stiftungsmodell, das die jährlichen Ausgaben bis 2030 auf fünf Prozent des Vermögens senken soll. Die bisherige Rate lag bei 15 Prozent. Neun hochrangige Mitglieder verließen die Foundation seit Januar 2026, darunter die Co-Geschäftsführer Tomasz Stanczak und Hsiao-Wei Wang.

Der Ethereum Kurs reagierte kaum auf den Umbau und handelt am 9. Juli bei rund 1.742 Dollar, wie CryptoSlate berichtet. Der Ethereum Kurs liegt 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar und hat im Jahr 2026 über 44 Prozent verloren. Der RSI auf dem Tageschart steht knapp über 50 und signalisiert Unentschlossenheit, während der Ethereum Kurs deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei 1.803 Dollar liegt. Die Unterstützung hält zwischen 1.700 und 1.716 Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei 1.694 Dollar bietet eine letzte Auffangzone. Ein Tagesschluss unter 1.716 Dollar würde das Bild klar ins Bärische kippen.

Trotz der Schwäche beim Ethereum Kurs wächst die Nutzung des Netzwerks, Uniswap V4 verzeichnete einen Gebührenanstieg um 53 Prozent in sieben Tagen. Ethereum-ETFs verloren im Juni rund 528 Millionen Dollar, während Bitcoin-ETFs 4,5 Milliarden abflossen. Selbst im optimistischsten Fall bedeutet eine Erholung auf das alte Hoch vom aktuellen Ethereum Kurs aus 185 Prozent über Monate.

Die Bitcoin-Dominanz bei 56 Prozent signalisiert, dass Kapital in BTC ruht, statt in Altcoins zu fließen. Der aktuelle Ethereum Kurs zeigt eine Divergenz zwischen Netzwerkaktivität und Preisentwicklung. Wer beim aktuellen Ethereum Kurs nach einem schnelleren Weg sucht, findet ihn vor einem Listing, nicht nach monatelanger Erholung.

Pepeto: Die Handelsplattform, die genau für diesen Moment entwickelt wurde

Selbst ein Anstieg von ETH auf 3.000 Dollar wäre vom aktuellen Ethereum Kurs aus ein Gewinn von 72 Prozent über Monate in einem Markt, der jeden Tag neue Schlagzeilen produziert. In diesem Umfeld verdient ein Projekt Aufmerksamkeit, das eine vollständige Plattform bietet, bevor das Listing den Einstiegspreis dauerhaft verändert.

Pepeto wurde genau für solche Marktphasen entwickelt und gibt Händlern eine Börsenplattform, die alle Werkzeuge an einem Ort vereint. Die Plattform läuft rund um die Uhr, verarbeitet Trades und liefert Preisdaten, sodass Nutzer weniger Zeit mit Beobachten und mehr Zeit mit Handeln verbringen.

PepetoSwap entfernt Handelsgebühren vollständig, was bedeutet, dass jeder investierte Dollar direkt in die Position fließt, statt an die Börse abzugeben. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital dorthin gelangt, wo die Gelegenheit liegt, ohne auf dem Weg Wert durch Gebühren zu verlieren. Jedes Werkzeug wurde auf Geschwindigkeit ausgelegt, sodass Händler in Sekunden das richtige Tool erreichen.

Große Wallets und Analysten haben erkannt, was Pepeto bietet, und begonnen, vor dem Listing in den Presale einzusteigen. Die Zahlen bestätigen, warum die Dynamik anhält. Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar pro Token mit über 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital. Die Handelsplattform verarbeitet bereits live Trades, während der Ethereum Kurs und der gesamte Markt stagnieren.

Der Mitbegründer, der den originalen Pepe-Coin erschuf und ihn ohne ein einziges Produkt auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar brachte, leitet nun Pepeto mit einer funktionierenden Börse, die das erste Projekt nie hatte. SolidProof hat vor dem Start des Presales den gesamten Code der Plattform einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und jeden Smart Contract geprüft, sodass Anleger wissen, dass eine unabhängige Instanz die technische Grundlage als sicher bestätigt hat. Analysten sehen erhebliches Potenzial, wenn Pepeto die Marktkapitalisierung erreicht, die derselbe Gründer bereits bewiesen hat.

Fazit

Der aktuelle Ethereum Kurs zeigt, dass ETH sich erholen könnte, aber von 1.742 Dollar dauert dieser Weg Monate und bringt begrenzte Gewinne. Die Wallets, die größere Sprünge suchen, bewegen sich in Pepeto, wo eine funktionierende Börse und ein klarer Weg zum bevorstehenden Binance-Listing Potenzial bieten.

Über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale, während der Ethereum Kurs und der gesamte Markt in extremer Angst verharrten. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website bedeutet, auf ein Muster zu setzen, das der Mitbegründer mit dem originalen Pepe-Coin bereits bewiesen hat. Wer diesen Presale verpasst, verpasst den Einstieg, den das Listing dauerhaft schließt.

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FAQs

Was bedeutet die Foundation-Umstrukturierung für den Ethereum Kurs?

Die Streichung von 54 Stellen und die Budgetkürzung um 40 Prozent signalisieren einen Wandel hin zu einem schlankeren Modell. Der Ethereum Kurs reagierte kaum und handelt bei rund 1.742 Dollar, 65 Prozent unter dem Allzeithoch, mit Unterstützung bei 1.700 Dollar.

Ist Pepeto ein überzeugender Einstieg, während der Ethereum Kurs schwächelt?

Über 10,38 Millionen Dollar, die während dieses Ethereum-Kurs-Zyklus eingesammelt wurden, und ein Mitbegründer, der einen Coin auf 11 Milliarden Dollar brachte, zeigen echte Überzeugung. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Stand und den Weg zum Listing.