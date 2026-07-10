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Dow Jones News
10.07.2026 18:27 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Leichtes Minus - Zurückhaltung vor Berichtssaison

DJ XETRA-SCHLUSS/Leichtes Minus - Zurückhaltung vor Berichtssaison

DOW JONES--Mit leichten Abgaben hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Für etwas Zurückhaltung sorgte der erneut aufgeflammte Konflikt im Nahen Osten, belastende neue Nachrichten gab es hier allerdings nicht. Händler begrüßten aber die Ruhe am Markt bei sehr dünnen Umsätzen. Schließlich beginnt kommende Woche die neue Berichtssaison mit allen großen US-Banken. Der DAX reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 25.067 Punkte. An den Devisen- und Anleihemärkten gab es hingegen wenig Bewegung. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verlor 1,0 Prozent auf 75,56 Dollar.

Bei den Einzelwerten fielen Bayer um 1,1 Prozent. Der Pharmakonzern hatte sich eine milliardenschwere Finanzspritze gesichert und holte im Gegenzug den Vermögensverwalter Apollo ins Boot als Minderheitsinvestor eines neu gegründeten Unternehmens für Verhütungsmittel.

Nach der Hausse vom Vortag im späten Handel korrigierte die Qiagen-Aktie um 0,7 Prozent auf 36,41 Euro. Wie Bloomberg berichtet hatte, sollen Finanzinvestoren wie EQT, Advent und KKR erneut ein Auge auf das Diagnostikunternehmen geworfen haben. Dabei wurde ein Kaufpreis von mindestens 50 US-Dollar pro Aktie kolportiert.

Für etwas Bewegung sorgten diverse Pre-Close-Calls in der angeschlagenen Autoindustrie, so von Porsche AG (-2,8%) und BMW (-0,2%). Wie Bernstein schrieb, betonte Porsche, keine Prognosen auf Quartalsbasis abzugeben, bekräftigte jedoch erneut die Ausblicke für das Gesamtjahr 2026. Demnach werde weiterhin eine Konzern-EBIT-Marge im Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge im Segment Automobile von 3 bis 5 Prozent erwartet.

Die Aufsichtsratssitzung von VW (-0,8%) vom Vortag hatte derweil kaum neue Erkenntnisse gebracht. Die Produktpalette soll um bis zu 50 Prozent verkleinert werden, laut Medienberichten standen mehr als 100.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel und die Zukunft von offenbar vier Werken war ungewiss. Dies entsprach dem bisherigen Kenntnisstand.

In Bewegung bleibt der Apotheken-Markt in Europa. So konkretisieren sich Pläne, dass auch die Drogerie-Kette Rossmann bis zum Jahresende in den Markt für verschreibungspflichtige Medikamente einsteigt. Dies unterstreiche "die Attraktivität des zugrundeliegenden E-Rezept-Marktes und dürfte als Katalysator für eine beschleunigte Online-Penetration wirken", hieß es von Metzler. Konkurrenten wie Redcare Pharmacy fielen um 1,0 Prozent und DocMorris um 1,2 Prozent. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.067  -0,2    2,4 
DAX-Future   25.188  -0,2    2,2 
XDAX      25.070  -0,1    2,0 
MDAX      31.919  +0,3    4,3 
TecDAX      3.838  +0,4    6,0 
SDAX      18.128  +0,3    5,5 
        zuletzt +/- Ticks 
Bund-Future   125,63 +22,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

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July 10, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)

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