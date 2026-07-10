Fed präsentiert ihren Halbjahresbericht: Aktien sind teuer, aber keine Blase? EURUSD Auswirkungen

Nur wenige Tage vor der ersten Anhörung von Kevin Warsh als Vorsitzender der Fed vor dem US-Kongress hat die Federal Reserve ihren Halbjahresbericht zur wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung in den USA veröffentlicht. Diese Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Währungspaar Euro Dollar versucht, sich von seinen Ein-Jahres-Tiefs zu erholen. Angetrieben wurde diese Schwächephase zuvor durch eine restriktive (falkenhafte) Haltung des FOMC, den stark auf die Inflation fokussierten Ton von Warsh sowie durch massive Kapitalzuflüsse in den sicheren Hafen des US-Dollars.

Technische Analyse: Euro Dollar unter Druck

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Euro Dollar unternimmt derzeit einen leichten Erholungsversuch von den jüngsten Tiefständen und notiert nahe der Marke von 1,1435. Das Währungspaar fand eine solide Unterstützung um das Niveau von 1,1355 und testet aktuell die 10-Tage-EMA-Linie (1,1424). Die übergeordnete Tendenz bleibt jedoch bärisch, da sich die Kursentwicklung deutlich unter den 30- und 100-Tage-EMAs abspielt. Diese signalisieren bei 1,1466 und 1,1510 massive Widerstände auf der Oberseite. Der RSI (Relative-Stärke-Index) liegt mit 45,7 im neutralen Bereich, was auf eine Konsolidierung vor der nächsten richtungsweisenden Bewegung hindeutet.

Welche Erkenntnisse liefert der Bericht der Fed?

Sowohl der Bericht als auch die anstehende Fragerunde (Q&A) haben deutlich mehr Gewicht als üblich. Der Grund: Warsh hat kürzlich beschlossen, die sogenannte Forward Guidance (die Vorauslenkung der Märkte) aufzugeben. Dieser geldpolitische Kurswechsel hat den Markt fast völlig im Unklaren darüber gelassen, wie der neue Fed-Vorsitzende die wirtschaftlichen Aussichten und die künftige Geldpolitik einschätzt. Dadurch wird dieser Bericht zu einem entscheidenden Leitfaden für Investoren, die nach Hinweisen auf die künftige Zinsentwicklung suchen.

US-Wirtschaftsentwicklung

Wachstum im 1. Quartal 2026: Das Wirtschaftswachstum wurde maßgeblich durch Technologieinvestitionen und Staatsausgaben angetrieben.

Produktionskapazität - Industrie: Die US-Produktionskapazität wächst in einem soliden Tempo. Die robuste Fabrikproduktion wird insbesondere durch Investitionen in KI-bezogene Rechenzentren befeuert.

Immobilienmarkt: Die Aktivität auf dem US-Häusermarkt stagniert weiterhin.

Inflationserwartungen: Die Indikatoren für die langfristigen Inflationserwartungen stimmen weitgehend mit dem 2-Prozent-Ziel der Fed überein.

Arbeitskräfteangebot: Das Wachstum des Arbeitskräfteangebots ist aufgrund von demografischen Veränderungen und einer verlangsamten Einwanderung zurückgegangen.

Finanzsystem - Kreditbedingungen

Widerstandsfähigkeit des Systems: Das Finanzsystem wird als "gesund und widerstandsfähig" eingestuft, wobei die allgemeinen Schwachstellen unverändert bleiben.

Bewertung von Vermögenswerten: Die Preise für Aktien, Unternehmensanleihen und Wohnimmobilien liegen über ihren historischen Durchschnittswerten.

Kreditzugang: Kleine Unternehmen und private Haushalte stoßen anhaltend auf restriktive Kreditbedingungen.

Bankreserven: Die Bankreserven bleiben auf einem "ausreichenden" Niveau, gestützt durch Käufe im Rahmen der Reservenverwaltung.

Privatkredite - Fondsaktivitäten

Marktstatus: Die Märkte für Privatkredite (Private Credit) funktionieren weiterhin normal, allerdings haben Fonds häufig Rücknahmelimits festgelegt.

Rücknahmeforderungen: Bestimmte Private-Credit-Fonds verzeichneten im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg der Rücknahmeforderungen. Dies deutet auf zugrundeliegende Zahlungsausfälle und Sorgen bezüglich der Qualität der Vermögenswerte hin.

Was genau ist dieser Bericht?

Der Halbjahresbericht der Fed (offiziell als geldpolitischer Bericht bekannt) ist ein obligatorisches Dokument, das der Vorstand der Federal Reserve dem US-Kongress zweimal jährlich vorlegen muss. Er skizziert den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft, die Umsetzung der Geldpolitik sowie den Ausblick der Notenbank auf Inflation, Beschäftigung und Finanzstabilität.

Warum ist das für die Märkte wichtig?

Dieser Bericht bietet Anlegern den umfassendsten Einblick in die makroökonomische Bewertung der Zentralbank und beeinflusst direkt die Erwartungen an künftige Zinssenkungen oder -erhöhungen der Fed. Wichtige Details - wie über dem historischen Durchschnitt liegende Vermögensbewertungen, sich verknappende private Kreditbedingungen und fest verankerte 2%-Inflationserwartungen - liefern essenzielle Signale. Diese Signale bestimmen maßgeblich die Handelsstimmung auf den globalen Märkten für Anleihen, Aktien und wichtige Devisenpaare wie den Euro Dollar.

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