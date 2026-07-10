© Foto: Taidgh Barron - ZUMA Press Wire/dpaSocGen warnt vor einem Vertrauensverlust in Japan. Steigende Renditen, ein schwacher Yen und heiße Carry-Trades könnten das billige Geld der Welt zu einem Risiko machen.Während viele Anleger vor allem auf eine mögliche KI-Blase starren, warnt Société-Générale-Stratege Albert Edwards vor einem anderen Risiko: Japan. Nach seiner Einschätzung zeigen der Anleihe- und Devisenmarkt der drittgrößten Volkswirtschaft deutliche Anzeichen eines Vertrauensverlusts. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen stieg zuletzt auf fast 3,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit rund 30 Jahren. Auch am langen Ende verschärft sich der Druck: Die Rendite 30-jähriger japanischer Staatsanleihen …
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