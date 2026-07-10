Weniger als ein Jahr nach dem Start zieht OpenAI seinem KI-Browser ChatGPT Atlas schon wieder den Stecker. Der Atlas-Browser soll in die neue Desktop-App ChatGPT Work integriert werden. Hinter dem Schritt steckt eine strategische Neuausrichtung. Schon im März 2026 hatte das Wall Street Journal über Pläne des ChatGPT-Erfinders OpenAI berichtet, den Chatbot, das Coding-Tool Codex und den KI-Browser Atlas in einer als Super-App bezeichneten Desktop-Anwendung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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