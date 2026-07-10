© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Bank of America zeigt eine brutale Konsumkluft: Oben treiben Vermögen und Einkommen die Ausgaben, unten fressen Miete, Zinsen und Energie den Spielraum weg.Die US-Wirtschaft wirkt auf den ersten Blick stabil, doch unter der Oberfläche wächst die Spaltung. Ökonomen der Bank of America zeigen in einer Analyse, wie stark der Konsum inzwischen von wohlhabenden Haushalten getragen wird. Besonders deutlich wird das bei den frei verfügbaren Ausgaben, also ohne Grundbedürfnisse wie Wohnen, Energie, Gesundheitsversorgung und Lebensmittel: Die obersten 10 Prozent der Haushalte geben dort fast so viel aus wie die unteren 70 Prozent zusammen. Beim Gesamtkonsum ist die Kluft weniger extrem, doch …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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