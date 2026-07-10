Die mit Patches ausgestattete Lösung von Onera Health für die Polysomnographie zu Hause, Onera hPSG, wurde mit dem renommierten "Red Dot Award: Product Design 2026" ausgezeichnet als Anerkennung für das innovative Design, die fortschrittliche Funktionalität und die nutzerorientierte Konstruktion der Sensoren.

Onera Health ist ein Vorreiter bei der Transformation der Schlafmedizin. Sein innovatives Produkt, Onera hPSG wurde mit dem renommierten "Red Dot Product Design Award 2026" ausgezeichnet. Dieser internationale Preis würdigt herausragende Designqualität und ist ein Beweis für die Bemühungen von Onera Health um Exzellenz, Kreativität und patientenorientierte Innovation.

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Onera Health's patch-based home polysomnography solution, Onera hPSG, wins Prestigious Red Dot Product Design Award 2026.

Um den Red Dot Award, eines der begehrtesten Gütesiegel für gutes Design, bewarben sich Tausende Produkte aus aller Welt. Onera hPSG zeichnete sich durch herausragende Funktionalität, ansprechende Ästhetik und nutzerfreundliche Anwendung aus. Die Fachjury lobte das Produkt, weil es komplexe Schlafdiagnostik in ein tragbares, benutzerfreundliches System umsetzt, das eine niederschwellige Anwendung ermöglicht.

" Wir freuen uns sehr, erneut den Red Dot Award zu erhalten und damit an die Auszeichnungen anzuknüpfen, die wir bereits zuvor für unsere Produkte erhalten haben. Dieser dritte Sieg ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams, die Grenzen des Designs zu erweitern und gleichzeitig eine Technologie von Weltklasse zu liefern, die den Goldstandard der Schlafüberwachung, der Polysomnographie (PSG), in die eigenen vier Wände der Patienten bringt. Diese Anerkennung inspiriert uns, weiterhin Produkte zu entwickeln, die die Erwartungen übertreffen und mit unserem Onera hPSG die Schlafüberwachung nach Hause zu bringen ", sagte Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera Health.

Über den "Red Dot Design Award for Product Design 2026"

Der "Red Dot Design Award" für Produktdesign ist einer der renommiertesten internationalen Designwettbewerbe, der seit 1955 herausragendes Produktdesign auszeichnet. In diesem Jahr gingen Beiträge aus über 60 Ländern ein, die von einer Jury aus 40 unabhängigen Experten aus rund 20 Nationen darunter Designer, Professoren, Journalisten und Berater bewertet wurden.

Die Produkte wurden anhand von vier Schlüsselprinzipien guten Designs bewertet: Qualität der Funktionalität, Attraktivität, Nutzerfreundlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Jede Einreichung durchlief einen strengen Bewertungsprozess, bei dem Kriterien wie Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielten. Die Jury prüfte jeden Beitrag sorgfältig anhand praktischer Tests und eingehender Diskussionen.

Über Onera Health

Onera Health treibt den Wandel in der Schlafmedizin voran und bringt den Goldstandard der Schlafdiagnostik, die Polysomnographie (PSG), direkt dorthin, wo Patientinnen und Patienten am bequemsten schlafen: in ihr eigenes Zuhause.

Die Lösung Onera hPSG macht eine umfassende Schlafdiagnostik für mehr Menschen zugänglich und hilft dabei, Millionen von Betroffenen zu erreichen, die bislang nicht diagnostiziert oder nicht ausreichend behandelt werden. Sie baut seit Langem bestehende Hürden wie begrenzte Laborkapazitäten, geografische Zugangsbeschränkungen und komplexe Abläufe ab. Dank einer integrierten Diagnosetechnologie, klinischer Dienstleistungen und einer digitalen Plattform liefert Onera hPSG Ärztinnen und Ärzten umfassende, klinisch relevante Erkenntnisse und unterstützt Gesundheitssysteme dabei, eine effizientere und skalierbare Versorgung bereitzustellen.

Mit einer Marktpräsenz in den USA und Europa nimmt Onera Health eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung der globalen Schlafgesundheit ein und prägt die Zukunft der Erkennung, Diagnose und Behandlung von Schlafstörungen. Weitere Informationen sind verfügbar unter onerahealth.com.

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