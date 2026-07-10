BÖRSE HEUTE: Positiver Wochenausklang - SK Hynix feiert historisches Debüt, Meta legt zu

US-Aktien - Marktsentiment

US-Index-Futures drehen dank Geopolitik und Tech-Optimismus ins Plus: Die Futures an der Wall Street zeigten sich im späten Verlauf moderat höher. Gestützt wurde die Stimmung durch das erfolgreiche Marktdebüt von SK Hynix und Donald Trumps Ankündigung, dass die USA den vom Iran gewünschten Gesprächen zugestimmt haben. Die Futures des Dow Jones (US30) und des S&P 500 (US500) legten jeweils um 0,3 % zu. Die Nasdaq 100-Futures (US100) kletterten um 0,25 % . Der Small-Cap-Index Russell 2000 (US2000) bildete mit einem Minus von 0,45 % die Ausnahme.

SK Hynix ADRs explodieren um 14 - bei historischem New-York-Debüt: Die American Depositary Receipts (ADRs) des südkoreanischen Halbleitergiganten schossen am Freitag auf 170 USD . Das Unternehmen sammelte eine Rekordsumme von 26,5 Milliarden USD ein - das größte Börsendebüt einer ausländischen Firma in der Geschichte der US-Börsen. Der reguläre Handel startet am kommenden Montag unter dem Tickersymbol SKHY .

Meta springt um 5,5 - nach Plänen für eigene Chip-Produktion: Die Aktien der Facebook-Muttergesellschaft legten kräftig zu. Auslöser war die Nachricht, dass Meta im September in Kooperation mit Broadcom und TSMC die Produktion eigener KI-Chips starten will. Die Strategie sieht zudem vor, überschüssige Rechenkapazitäten zu monetarisieren, um Rechenzentrumskosten zu optimieren und die langfristige Abhängigkeit von Nvidia-Hardware zu verringern.

Europäische Märkte

Europäische Leitindizes schließen den Freitag mit moderatem Optimismus: Die europäischen Märkte

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