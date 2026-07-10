Anzeige / Werbung

Strategy verkaufte in einer Woche 3.588 Bitcoin im Wert von 216 Millionen Dollar und brach damit sein jahrelanges Versprechen, niemals BTC abzustoßen. Der Bitcoin Kurs fiel auf 62.852 Dollar, während der Fear and Greed Index bei 22 extreme Angst signalisierte. Trump erklärte den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet, was Ölpreise steigen und Risikowerte fallen ließ. BTC verlor seit dem Allzeithoch von 126.210 Dollar im Oktober 2025 rund die Hälfte seines Wertes.

Die Stimmung schwankt zwischen vorsichtiger Erholung und erneuter Panik. Standard Chartered hält an einem Jahresziel von 100.000 Dollar fest, während JPMorgan 170.000 Dollar für möglich hält. Die Frage ist, ob der Bitcoin Kurs von hier Boden findet oder ob die besten Einstiege woanders liegen. Dieser Artikel analysiert den Bitcoin Kurs nach Strategys Rekordverkauf und einen Presale, der während dieser Angstphase über zehn Millionen Dollar eingesammelt hat.

Bitcoin Kurs unter Druck nach Strategys historischem BTC-Verkauf

Strategy verkaufte zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli 3.588 Bitcoin für rund 216 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 60.197 Dollar pro Coin, wie CoinDesk berichtete. Es war der größte einzelne BTC-Verkauf in der sechsjährigen Firmengeschichte und brach das Credo von Gründer Michael Saylor, niemals Bitcoin zu verkaufen.

Die Erlöse dienten der Finanzierung von Dividenden auf bevorzugte Wertpapiere und der Auffüllung der Dollarreserve auf 2,55 Milliarden Dollar. Strategy hält nach dem Verkauf noch 843.775 BTC mit einem Durchschnittskaufpreis von 75.476 Dollar, was bedeutet, dass jeder Verkauf unter diesem Preis einen realisierten Verlust darstellt.

BTC notiert am 9. Juli bei 62.852 Dollar und damit rund 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.210 Dollar vom Oktober 2025. Der Fear and Greed Index steht bei 22, tief im Bereich extremer Angst, wie Cryptonomist berichtete. Geopolitische Spannungen verschärften den Druck, als Trump am 8. Juli den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet erklärte und US-Streitkräfte über 80 Ziele angriffen.

Über 400 Millionen Dollar an gehebelten Positionen wurden innerhalb weniger Stunden liquidiert, und Rohöl stieg um fast sechs Prozent. BTC hatte Anfang Juli eine leichte Erholung nach dem Verlust von 20 Prozent im Juni gezeigt, doch die geopolitischen Schlagzeilen löschten diese Gewinne in einer einzigen Sitzung aus.

Der tägliche RSI liegt bei 48,58 und signalisiert Unentschlossenheit, während der Widerstand bei 65.449 Dollar eine Hürde bleibt. Große Wallets akkumulierten dennoch über 270.000 BTC um die 59.000-Dollar-Marke. Standard Chartered hält an 100.000 Dollar für Ende 2026 fest, während JPMorgan 170.000 Dollar prognostiziert. Selbst im besten Fall bietet BTC von 62.852 Dollar aus 60 bis 170 Prozent Aufwärtspotenzial, was Monate erfordert. Die Frage für Anleger ist, wo im selben Umfeld größere Renditeverhältnisse entstehen, und hier trennt sich der Kurs von Projekten in der Frühphase.

Pepeto: Die Plattform, die während der BTC-Angstphase Kapital einsammelt

Strategys Verkaufsdruck offenbart eine wichtige Erkenntnis: Selbst der größte BTC-Käufer in der Geschichte braucht jetzt Liquidität, und das bedeutet, dass der Kurs von Kräften abhängt, die kein Halter kontrollieren kann. Dieser Umstand lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen der Preis vor dem offenen Markt feststeht und die Rendite nicht von externen Verkäufern abhängt.

Pepeto ist eine vollständige Handelsplattform, die Presale-Kapital in funktionierende Werkzeuge umwandelt, die jeden Handel vor kostspieligen Fehlern schützen sollen. Durch die Verbindung von PepetoSwap für gebührenfreie Token-Swaps mit einem Scanner, der jeden Vertrag auf Warnsignale prüft, bevor Kapital bewegt wird, soll die Plattform Vermögen schützen, während der Rest des Marktes auf Schlagzeilen reagiert. Mehrere arbeitende Funktionen, die bereits jetzt einsatzbereit sind, übernehmen verschiedene Aufgaben und arbeiten gleichzeitig als eine verbundene Handelsplattform zusammen.

Wenn ein Halter Token über PepetoSwap tauscht, wird der Handel ohne einen Cent an Gebühren abgewickelt, und der Scanner fängt riskante Verträge ab, bevor auch nur ein Dollar die Wallet verlässt. Jeder Halter auf Pepeto spart bei jedem Handel, und diese Ersparnis, die sich über eine wachsende Community summiert, erklärt, warum 10,38 Millionen Dollar an Kapital einflossen, während Angst jede Kurve dominierte.

Bei 0,000000188 Dollar pro Token schafft der Einstieg ein Renditefenster, das BTC bei 62.852 Dollar nicht bieten kann. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Presale-Start von SolidProof geprüft und verifiziert, wobei jeder Vertrag analysiert und das Ergebnis öffentlich dokumentiert wurde. Die Community, die 10,38 Millionen Dollar während extremer Angst aufgebracht hat, zeigt kalkulierte Überzeugung, und Analysten sehen bei einem bestätigten Binance-Listing Potenzial für Vielfache. Im letzten Zyklus wurden diejenigen belohnt, die zuerst handelten, und Pepeto bildet genau diese Konstellation erneut. Der Mitgründer des Original-Pepe-Coins leitet das Projekt mit 420 Billionen Token.

Fazit: Bitcoin Kurs und die zweite Chance, die sich gerade formt

Der Bitcoin Kurs schwächte sich ab, nachdem Strategy die Tür zum Verkauf geöffnet hatte, doch das Bedauern über den verpassten letzten Zyklus findet gerade seine Antwort. Wallets, die BTC im März 2020 bei 3.000 Dollar kauften, verwandelten wenige hundert Dollar in fünfstellige Beträge, und jeder sagt, er hätte mehr kaufen sollen. Pepeto mit 10,38 Millionen Dollar aus der tiefsten Angstphase und einem bestätigten Binance-Listing könnte die klarste zweite Chance dieses Zyklus sein. Die offizielle Pepeto-Website zeigt täglichen Kapitalzufluss, und nach dem Listing wird der heutige Einstieg nicht mehr verfügbar sein. Das Muster bleibt dasselbe: Wer während der Angst einstieg, feierte während der Erholung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Strategys Bitcoin-Verkauf für den Bitcoin Kurs?

Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, den größten Einzelverkauf in der Firmengeschichte. Der Bitcoin Kurs fiel auf 62.852 Dollar, und der Fear and Greed Index steht bei 22. Analysten sehen Unterstützung bei 58.000 Dollar, während Standard Chartered weiterhin 100.000 Dollar bis Ende 2026 erwartet.

Wie schneidet der Bitcoin Kurs im Vergleich zu Pepeto ab?

BTC bei 62.852 Dollar bietet rund 60 Prozent Aufwärtspotenzial bis 100.000 Dollar, während die offizielle Pepeto-Website einen Presale-Einstieg zeigt, der bei einem bestätigten Binance-Listing Vielfache dieses Ertrags bieten könnte.