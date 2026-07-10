In den USA sieht sich Meta mit Vorwürfen konfrontiert, Facebook und Instagram würden Kinder süchtig machen. Jetzt erhöht auch die EU den Druck. Weil die Meta-Apps gegen EU-Recht verstoßen sollen, droht dem Zuckerberg-Konzern eine Milliardenstrafe. Im August 2026 muss sich Meta vor einem Bundesgericht in Kalifornien den Vorwürfen von 29 US-Bundesstaaten stellen, laut denen Facebook und Instagram Kinder süchtig machen würden. Vier weitere Bundesstaaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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