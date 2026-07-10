Die Samos Energy Acquisition Corporation (das "Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung für ihren Börsengang ("IPO") von 20.000.000 Anteilen zu einem Preis von $10,00 pro Anteil bekannt. Die Anteile werden an der New York Stock Exchange (die "NYSE") notiert und ab dem 10. Juli 2026 unter dem Tickersymbol "SAMO.U" gehandelt. Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie der Klasse A und einem halben einlösbaren Optionsschein, wobei jeder ganze Optionsschein den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A der Gesellschaft zu einem Ausübungspreis von $11,50 pro Aktie berechtigt. Sobald die Wertpapiere, aus denen sich die Anteile zusammensetzen, separat gehandelt werden, werden die Stammaktien der Klasse A und die Optionsscheine voraussichtlich an der NYSE unter den Symbolen "SAMO" bzw. "SAMO.WS" notiert.

Cantor Fitzgerald Co. fungiert als alleiniger Bookrunner für die geplante Emission. Das Unternehmen hat dem Underwriter eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 3.000.000 Anteilen zum Erstemissionspreis eingeräumt.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts. Sobald der Prospekt vorliegt, sind Exemplare davon erhältlich bei: Cantor Fitzgerald Co., z. Hd.: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, oder per Mail unter prospectus@cantor.com oder über die Website der SEC unter www.sec.gov.

Ein Registrierungsantrag für diese Wertpapiere wurde am 9. Juli 2026 von der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über die Samos Energy Acquisition Corporation

Die Samos Energy Acquisition Corporation wurde zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Zusammenschlusses, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Zielunternehmen mit bedeutenden internationalen Energievermögenswerten, die betriebsbereit sind und Cashflow generieren. Das Unternehmen wird von Samos Energy Acquisition Sponsor, LP, unterstützt, die mit Samos Investments LLC ("Samos Energy") verbunden ist, einem auf "Special Situations" spezialisierten Investor im Bereich traditioneller Energieanlagen, der Vermögensakquisitionen und Finanzierungen im gesamten Energiesystem verfolgt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, unter anderem in Bezug auf den Börsengang. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass das oben beschriebene Angebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt durchgeführt wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung und des vorläufigen Prospekts für das Angebot des Unternehmens dargelegt sind. Kopien sind auf der Website der SEC verfügbar unter: www.sec.gov. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen im Hinblick auf Anpassungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Contacts:

Investoren:



Jacques Tohme, Chief Executive Officer

E-Mail: spac@samosenergy.com

Telefon: 212-329-9903