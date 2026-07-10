Nun ist es so weit: Der mit Spannung erwartete Börsengang von SK Hynix an der US-Technologiebörse Nasdaq ist gelungen. Die Papiere des Speicherchip-Giganten aus Südkorea starteten am Freitag mit einem ersten Kurs von 170 Dollar in den Handel - rund 14 Prozent mehr als der Ausgabepreis von 149 Dollar je Aktie.SK Hynix gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Speicherchips und ist insbesondere bei High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) stark aufgestellt. Diese Speicherbausteine sind ein entscheidender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär