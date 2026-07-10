Bonk Prognose nach dem 20-Millionen-Dollar-Hack: Wie tief fällt BONK?

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Ein Angreifer hat am 6. Juli rund 20 Millionen Dollar aus der BonkDAO-Treasury abgezogen, indem er für 4,4 Millionen Dollar Stimmrechte kaufte und eine einzige Governance-Abstimmung manipulierte. BONK handelt bei 0,0000042 Dollar, ganze 93 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,0000591 Dollar aus dem November 2024. Die Bonk Prognose steht damit unter massivem Druck, denn der Angriff hat eine strukturelle Schwäche im gesamten Governance-System offengelegt. Upbit hat Einzahlungen und Auszahlungen vorübergehend ausgesetzt, und gestohlene Token bewegen sich bereits Richtung Börsen. Kann sich BONK von einem Vertrauensschaden dieser Größenordnung erholen?

Bonk Prognose unter Druck nach dem größten Governance-Angriff auf Solana

Der Angriff auf BonkDAO verlief ohne jeden Exploit im klassischen Sinne. Der Täter kaufte über mehrere Tage hinweg BONK-Token im Wert von rund 4,4 Millionen Dollar auf den Börsen Bybit und Binance. Mit diesem Stimmgewicht reichte er einen Governance-Vorschlag auf Solanas Realms-Plattform ein, der die Übertragung der Treasury-Gelder autorisierte. Nur sieben Wallets nahmen an der Abstimmung teil, und 99,9 Prozent stimmten mit Ja, wie CoinDesk dokumentierte. Das Quorum von einem Prozent wurde nur knapp erreicht, und die Abstimmung lief sechs Tage lang, ohne dass die Community reagierte.

Die rund 4,43 Billionen BONK-Token im Wert von etwa 20 Millionen Dollar wanderten automatisch in die Wallet des Angreifers. Laut The Block begannen die gestohlenen Token bereits, sich in Richtung Börsen zu bewegen, was weiteren Verkaufsdruck auf den Kurs erzeugt. Upbit setzte daraufhin BONK-Einzahlungen und Auszahlungen aus. Der BONK-Kurs fiel unmittelbar nach Bekanntwerden um 8 bis 10 Prozent. BonkDAO arbeitet jetzt mit Börsen, der Solana Foundation und Strafverfolgungsbehörden zusammen, doch eine Rückholung der Gelder auf der Blockchain bleibt aufgrund der Natur ausgeführter Governance-Transaktionen äußerst schwierig.

BONK notiert aktuell bei 0,0000042 Dollar, 93 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,0000591 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 370 Millionen Dollar, und das Handelsvolumen ist nach dem Angriff um mehr als 200 Prozent gestiegen, was auf Panikverkäufe hindeutet. Changelly erwartet für 2026 einen Durchschnittskurs von 0,0000131 Dollar und ein Maximum von 0,0000154 Dollar. DigitalCoinPrice sieht kurzfristig Potenzial bis 0,0000056 Dollar. Selbst die optimistischsten Szenarien der Bonk Prognose deuten auf eine Erholung von drei bis vier x hin. Das Governance-Risiko bleibt dabei ein offenes Problem, das weiteres Kapital abschrecken könnte, und die kurzfristige Bonk Prognose trägt die Last dieses Vertrauensschadens.

Pepeto zeigt, was der Bonk Prognose an Sicherheitsinfrastruktur fehlt

Der BonkDAO-Angriff offenbart, was passiert, wenn ein Meme-Coin ohne eingebaute Schutzmechanismen wächst. Genau diese Lücke macht den Unterschied zu einem Presale, der Sicherheitswerkzeuge als erste Produktlinie liefert. Pepetos Risk Scorer prüft jeden Smart Contract, bevor eine Transaktion durchgeht, und gibt Investoren eine Schutzschicht, die Meme-Coins in der Regel nicht bieten. Dieses Werkzeug analysiert Vertragsstrukturen automatisch und warnt vor Risiken, bevor Kapital fließt. Der Unterschied zwischen einem Projekt, das Produkte ausliefert, und einem, das sie nur verspricht, zeigt sich genau in Momenten wie dem BONK-Hack, und er erklärt, warum die Bonk Prognose Investoren auf die Suche nach Alternativen schickt.

Gleichzeitig transferiert die Cross-Chain Bridge Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Gebühren und eröffnet Investoren die Freiheit, ihre Positionen dorthin zu bewegen, wo die beste Gelegenheit liegt. Die Kombination aus Sicherheitsprüfung und gebührenfreiem Handel gibt dem Projekt eine Grundlage, die reine Meme-Coins nicht bieten. Insgesamt hat der Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar angezogen. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat Pepeto konzipiert, bei einem Gesamtvolumen von 420 Billionen Token und mit Unterstützung erfahrener Kräfte aus dem Binance-Ökosystem. Das gesamte Vertragssystem durchlief vor dem Presale eine vollständige Sicherheitsprüfung durch SolidProof, die jeden relevanten Codeabschnitt verifizierte.

Der aktuelle Tokenpreis von Pepeto liegt bei 0,000000188 Dollar. Während die Bonk Prognose bei 0,0000042 Dollar selbst bei einer Rückkehr zum Allzeithoch nur ein 13-faches liefern würde, startet Pepeto von einem Bruchteil dieses Preises mit tatsächlich funktionierenden Börsentools im Hintergrund. Wer vor dem heranrückenden Binance-Listing in den Presale einsteigt, sichert sich einen Preis, den der offene Markt nach Handelsstart nicht mehr bieten wird. Täglich treten neue Wallets dem Presale bei, und die Zuflüsse beschleunigen sich, weil erfahrene Investoren erkennen, dass der Presale-Zugang mit dem Listing endet und der Einstiegspreis danach dauerhaft steigt.

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Fazit

Die Bonk Prognose zeigt die Grenzen eines Meme-Coins, der ohne Sicherheitsinfrastruktur gewachsen ist. Selbst mit Token-Burns und dem Engagement von Bonk Inc bleibt die Recovery begrenzt, solange das Governance-Problem nicht gelöst ist. Die frühen BONK-Käufer aus dem Dezember 2022 sagen heute alle dasselbe. Sie waren unsicher, sie hätten fast nicht investiert, und jeder von ihnen wünscht sich, mehr eingesetzt zu haben. Genau dieses Signal leuchtet jetzt bei Pepeto, einem Projekt mit geprüften Werkzeugen und einem nahenden Binance-Listing. Wer diesem Signal folgt, positioniert sich auf der richtigen Seite der nächsten Bonk Prognose, und wer es ignoriert, riskiert den verpassten Einstieg, der jahrelang schmerzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die aktuelle Bonk Prognose für 2026?

Changelly erwartet für BONK einen Durchschnittskurs von 0,0000131 Dollar im Jahr 2026 mit einem Hoch bei 0,0000154 Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 0,0000042 Dollar, 93 Prozent unter dem Allzeithoch. Der Governance-Angriff vom 6. Juli belastet die kurzfristige Bonk Prognose mit erhöhter Unsicherheit.

Warum zieht Pepeto trotz schwacher Meme-Coin-Märkte Kapital an?

Pepeto bietet einen Risk Scorer, der Smart Contracts vor dem Kauf prüft, und eine gebührenfreie Cross-Chain Bridge. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und ein Binance-Listing steht bevor. Die offizielle Website pepetocoin.com dokumentiert die täglich wachsende Wallet-Aktivität.