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Ein Short Squeeze im Wert von 281 Millionen Dollar löschte am 3. Juli bärische Positionen aus und trieb ETH von 1.570 auf über 1.790 Dollar. Trotz dieses Anstiegs schloss Ethereum erstmals in seiner Geschichte drei Quartale hintereinander im Minus und liegt weiterhin 65 Prozent unter dem Allzeithoch. Citi senkte die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Standard Chartered hält dagegen an einem Jahresendziel von 4.000 Dollar fest. Bedeutet dieser Widerspruch eine echte Chance, oder brauchen Anleger einen kürzeren Weg zum Ergebnis als die Ethereum Prognose verspricht?

Ethereum Prognose zwischen Rekord-Verlustquartalen und institutionellem Aufbau

Q4 2025 endete mit minus 28 Prozent, Q1 2026 mit minus 29 Prozent und Q2 2026 mit minus 25 Prozent laut wallstreet-online. Drei rote Quartalskerzen in Folge gab es in der gesamten Kurshistorie von Ethereum noch nie. ETH notiert am 10. Juli bei rund 1.790 Dollar und erholte sich vom Mehrmonatstief bei 1.570 Dollar Anfang Juli. Der 200-Tage-EMA liegt bei 2.317 Dollar und damit 35 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Am 3. Juli löschte ein Short Squeeze bärische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar aus und trieb ETH in einer Woche um zwölf Prozent nach oben laut CoinDesk. Citi senkte am 1. Juli die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten Netto-ETF-Zuflüsse auf null. Im Bärenszenario sieht Citi ETH bei 1.094 Dollar innerhalb von zwölf Monaten. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar und beendeten eine fünftägige Zuflusserie am 9. Juli mit 52,2 Millionen Dollar Abflüssen.

Standard Chartered hält am Jahresendziel von 4.000 Dollar fest, und die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar ins Netzwerk ein. Vitalik Buterin stellte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan vor, und das Glamsterdam-Upgrade zielt auf Q3 2026. Der Fear and Greed Index steht bei 22 bis 23 und zeigt extreme Angst im gesamten Markt.

Selbst bei einem Anstieg auf 4.000 Dollar liefert die Ethereum Prognose vom aktuellen Niveau unter 2,5x über Monate. In genau dieser Lücke zwischen Erholung und echter Vervielfachung richtet sich Kapital auf Einstiege mit einem kürzeren Weg zum Ergebnis.

Pepeto bringt gebührenfreien Handel in eine Marktphase, in der die Ethereum Prognose nur begrenzte Rendite zeigt

Während die Ethereum Prognose Anleger auf Monate des Wartens einstellt, verarbeitet PepetoSwap jeden Handel ohne Gebühren und gibt dem Nutzer den vollen Gegenwert jeder Transaktion zurück. Bei jedem Kauf und Verkauf auf herkömmlichen Plattformen verlieren Händler einen Teil ihres Gewinns an Handelsgebühren. PepetoSwap beseitigt diese Kosten und sorgt dafür, dass Gewinne vollständig erhalten bleiben.

Die Cross-Chain Bridge ergänzt diesen Vorteil, indem sie Token zwischen verschiedenen Netzwerken bewegt, ohne den Nutzer mit Transferkosten zu belasten. Vor dem Start des Presales hat das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof jeden einzelnen Vertrag der Plattform auf Schwachstellen geprüft und die Ergebnisse öffentlich bestätigt. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während der gesamte Markt von extremer Angst geprägt war. Informierte Wallets handeln vor dem Listing und warten nicht auf die Bestätigung durch den breiteren Markt.

Als ETH im Jahr 2015 bei 0,31 Dollar startete, erkannten nur wenige Käufer das Potenzial hinter dem Einstieg. Der Weg von 0,31 auf den Höchststand bei 4.953 Dollar belohnte genau die Wallets, die in der frühesten Phase handelten. Pepeto bringt bereits eine funktionierende Börse und geprüfte Verträge in eine Ausgangslage, die ETH bei seiner Erstnotierung nicht hatte.

Analysten sehen erhebliches Potenzial für Vervielfachung vom aktuellen Presale-Preis, und die Wallets, die jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigen, positionieren sich vor dem Binance-Listing. Das herannahende Listing wird den Übergang zum offenen Handel markieren, und der heutige Einstiegspreis wird danach nicht mehr verfügbar sein. Sobald der Börsenhandel beginnt, endet dieses Fenster dauerhaft, und die Rendite verteilt sich auf diejenigen, die vor dem Marktstart handelten.

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Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen langen Weg zurück zum Allzeithoch, und selbst das optimistische Szenario von Standard Chartered liefert bei 4.000 Dollar weniger als das 2,5-Fache vom aktuellen Kurs. In den Presale von Pepeto flossen mehr als 10 Millionen Dollar, als der Markt die schlimmste Angstphase seit 2022 durchlief, und die funktionierende Plattform steht vor dem Binance-Listing bereit. Die Ethereum Prognose bestätigt die Stärke des Netzwerks, doch Vervielfachung entsteht dort, wo der Einstiegspreis noch nicht vom Markt bestimmt wird. Dieses Zeitfenster endet mit dem Börsenstart, und die Wallets, die heute handeln, bestimmen ihr Ergebnis selbst.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.790 Dollar nach drei Verlustquartalen in Folge. Citi sieht ein 12-Monats-Ziel bei 2.240 Dollar, Standard Chartered hält bei 4.000 Dollar. Der Short Squeeze über 281 Millionen Dollar trieb den Kurs um zwölf Prozent nach oben, doch der Fear and Greed Index steht weiterhin bei extremer Angst.

Was bietet der Pepeto Presale gegenüber einem ETH-Investment?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor dem Binance-Listing mit gebührenfreiem Handel über PepetoSwap und einer von SolidProof geprüften Codebasis. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen während extremer Marktangst in den Presale. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com und als sichtbaren Link pepetocoin.com.