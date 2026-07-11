Cardano Preisprognose Juli 2026: Analysten sehen ADA zwischen $0,15 und $0,25

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ADA erholte sich in einer Woche um mehr als 28 Prozent vom Junitief bei $0,138, doch der Token notiert weiterhin 94 Prozent unter dem Allzeithoch von $3,10. Changelly sieht den Durchschnittskurs für Juli bei $0,165, während CoinCodex 28 bärische Signale gegen nur zwei bullische zählt. Wal-Wallets kontrollieren mittlerweile 67 Prozent des ADA-Angebots, und gleichzeitig brach der DeFi-TVL auf $82 Millionen ein. Die Cardano Preisprognose schwankt damit zwischen vorsichtiger Erholung und ernüchternder Realität, und für Anleger stellt sich die Frage, ob diese Spanne die ganze Geschichte erzählt.

Cardano Preisprognose: Modelle zeigen enge Bandbreite bei begrenztem Aufwärtspotenzial

Changelly prognostiziert für Juli 2026 einen ADA-Durchschnitt von $0,165 mit einem Tief bei $0,157 und einer Obergrenze von $0,172. Für August steigt das Ziel leicht auf $0,172, bevor September mit einem Maximum von $0,205 das erste Quartalshoch des Sommers markieren könnte. Auf Jahressicht bleibt die Bandbreite eng, und die Cardano Preisprognose von Changelly sieht kein Szenario, in dem ADA 2026 die Marke von $0,27 übersteigt.

CoinCodex ist deutlich pessimistischer. Das Modell rechnet mit einem Rückgang auf $0,1571 bis zum 15. Juli und stützt sich dabei auf 28 bärische technische Indikatoren bei nur zwei bullischen Signalen. Der RSI liegt bei 47,54 in einer neutralen Zone, doch die Gesamtstimmung bleibt bärisch. Die 200-Tage-SMA wird bis August auf $0,2326 geschätzt, was als entfernter Widerstand wirkt. Die Cardano Preisprognose von CoinDCX fällt moderater aus und sieht ADA diese Woche zwischen $0,1685 und $0,1720, mit einem Juliziel bei $0,1750, solange der Kurs über dem 200-Tage-EMA bei $0,16818 bleibt.

Wal-Wallets mit Beständen zwischen 10 Millionen und 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot auf 38,13 Prozent bis Ende Juni. Insgesamt kontrollieren große Wallets nun 67 Prozent des ADA-Angebots, den höchsten Wert seit 2020. Gleichzeitig fielen die täglichen Transaktionen auf rund 17.400, ein 45-Tage-Tief, und der DeFi-TVL brach von $266 Millionen auf $82 Millionen ein.

Der van Rossem Hard Fork wurde aktiviert und brachte verbesserte Plutus-Funktionen, und das Prüffenster für den Grayscale ADA-Spot-ETF öffnet am 9. August. Selbst im optimistischsten Szenario von Benzingas aggregiertem Modell liegt ADA bei $0,249, was weniger als das Doppelte des heutigen Kurses bedeutet. Die Cardano Preisprognose definiert damit eine Obergrenze, die für Anleger mit höheren Renditeerwartungen die Suche nach Alternativen eröffnet.

Pepeto setzt dort an, wo die Cardano Preisprognose ihre Grenze findet

Die Cardano Preisprognose zeichnet eine Spanne, die selbst im besten Fall unter dem Doppelten des aktuellen Kurses bleibt. Abseits der gelisteten Märkte hat sich ein Presale-Projekt etabliert, das eine andere Rechnung aufmacht. Pepeto zählt aktuell zu den am stärksten beobachteten Token im Vorverkaufssegment, und mit dem näher rückenden Binance-Listing steigt die Überzeugung der Teilnehmer von Phase zu Phase.

Der Risk Scorer von Pepeto analysiert jeden Smart Contract, bevor er zur Ausführung gelangt, und identifiziert Risiken, die Nutzern anderer Plattformen regelmäßig Kapital kosten. Dieses Werkzeug hebt das Projekt von Konkurrenten ab, die Sicherheitsmaßnahmen erst nach dem Start nachliefern. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token gebührenfrei zwischen Netzwerken, sodass Kapital bei jedem Wechsel seinen vollen Wert behält. Das gesamte System basiert auf einer Handelsplattform, die vom ersten Moment an jede offene Position absichert.

Vor der Öffnung des Presales unterzog SolidProof die gesamte Codebasis einer unabhängigen Prüfung und bestätigte, dass keine verborgenen Mechanismen die Gelder der Teilnehmer gefährden. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in diesen Presale, obwohl der breite Markt gleichzeitig an Wert verlor, und dieses Kapital wiegt als Vertrauenssignal schwerer als jede technische Analyse. Die Spanne, die Analysten mit 100x bis 300x vom Presale-Preis beziffern, liegt außerhalb jeder Cardano Preisprognose für die nächsten zwölf Monate.

Wer die Cardano Preisprognose liest und nach dem Einstieg mit dem höheren Hebel sucht, findet in diesem Vorverkauf die Antwort. Die Handelsplattform läuft bereits, die Codeprüfung ist abgeschlossen, und der Abstand zum Listing schrumpft mit jeder Woche. Jeder Tag des Wartens bedeutet, dass der Einstiegskurs höher liegt als der, den die ersten Teilnehmer vor Wochen für sich gesichert haben, und die offizielle Pepeto-Website bestätigt, dass dieses Zeitfenster sich schließt.

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Fazit

Die Cardano Preisprognose für Juli 2026 bewegt sich zwischen $0,15 und $0,25, ein Korridor, der im besten Fall weniger als eine Verdopplung bedeutet. Wale akkumulieren, doch die Netzwerknutzung schrumpft, und der DeFi-TVL steht bei einem Bruchteil des Vorjahresniveaus. Im Presale-Markt bietet ein einziges Listing-Ereignis eine Rendite, die ADA über Monate hinweg nicht erreichen kann. Die Cardano Preisprognose zeichnet den Rahmen, und Pepeto zeigt den Einstieg, der außerhalb dieses Rahmens liegt. Wer diesen Einstieg verpasst, wird beobachten, wie andere die Gewinne aus einer Position einfahren, die zu diesem Kurs nicht wiederkehrt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch kann ADA laut der Cardano Preisprognose 2026 steigen?

Changelly sieht den Jahresdurchschnitt bei $0,172, CoinCodex rechnet kurzfristig mit einem Rückgang auf $0,1571, und Benzingas aggregiertes Modell nennt $0,249 als bullisches Maximum. Die Cardano Preisprognose bleibt damit in einer engen Spanne weit unter dem Allzeithoch.

Was macht Pepeto anders als andere Presale-Projekte?

Pepeto liefert eine funktionierende Börse, einen Risk Scorer und eine gebührenfreie Cross-Chain-Bridge bereits im Presale. SolidProof prüfte den gesamten Code, und mehr als 10 Millionen Dollar flossen während extremer Marktangst in den Presale. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com) verfügbar.