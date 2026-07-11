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TAO handelt bei 211 Dollar und liegt damit 72 Prozent unter seinem Rekordhoch, doch die Bittensor Prognose gewinnt an Substanz. Das dezentrale KI-Netzwerk hat seine Subnet-Kapazität im Mai per Robin-t-Upgrade von 128 auf 256 Plätze verdoppelt und allein im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 43 Millionen Dollar erwirtschaftet. Changelly sieht ein Jahresziel zwischen 388 und 472 Dollar, während die SEC einen Grayscale-ETF-Antrag prüft und Kraken den Spot-Handel seit dem 6. Juli anbietet. Kann TAO die Kluft zwischen Fundamentaldaten und Kurs schließen, oder begrenzt die Marktkapitalisierung die Bittensor Prognose auf Prozente statt Vielfache?

Bittensor Prognose zwischen Robin-t-Upgrade und institutionellem Interesse

Das Robin-t-Upgrade öffnete im Mai 128 neue Subnet-Plätze für KI-Entwickler und macht Bittensor zum größten dezentralen Netzwerk für maschinelles Lernen nach Kapazität laut CoinMarketCap. Bezahlte KI-Dienste über diese Subnets generierten im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 43 Millionen Dollar. Dieser Umsatz stammt aus realen Anwendungen und nicht aus Spekulation, was TAO von reinen Hype-Token unterscheidet. Die Nachfrage nach Rechenleistung auf dem Netzwerk wächst, und jeder neue Subnet-Betreiber bindet TAO als Einsatz.

Am 6. Juli nahm Kraken den Spot-Handel für TAO auf und bietet damit eine weitere regulierte Börse für institutionelle und private Anleger. Das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden lag bei rund 380 Millionen Dollar laut CoinMarketCap, und der Kurs stieg am Vortag um drei Prozent von 206 auf 211 Dollar. Parallel reichte Grayscale einen Antrag für ein TAO-Trust-Produkt bei der SEC ein, wobei eine Entscheidung im August 2026 erwartet wird. THORChain plant zudem eine Integration für native TAO-Swaps, die den Token im August an einen großen dezentralen Finanz-Hub anbinden soll.

Die Bittensor Prognose hat damit zwei Auslöser, die vor drei Monaten nicht existierten. Erstens bewiesener Umsatz aus echten KI-Diensten und zweitens ein mögliches reguliertes Anlagevehikel für institutionelles Kapital. Changelly prognostiziert ein Jahresende zwischen 388 und 472 Dollar, was 85 bis 125 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

Analysten bei CaptainAltcoin sehen bei der Bittensor Prognose einen möglichen Lauf Richtung 300 Dollar, falls TAO die 250-Dollar-Marke durchbricht. Die Marktkapitalisierung von 2,35 Milliarden Dollar bedeutet allerdings, dass jeder investierte Dollar um Rendite kämpft, die mit steigender Bewertung schrumpft. Genau diese Obergrenze schickt Kapital auf die Suche nach Einstiegen, bei denen die Rechnung von Anfang an anders aussieht.

Pepeto und die Brücke zwischen Netzwerken als Renditehebel

Die Bittensor Prognose offenbart eine harte Obergrenze, die jede Erholung eines großen Tokens begleitet, und genau diese Obergrenze lenkt Kapital in Richtung früherer Einstiege. Die integrierte Cross-Chain-Brücke von Pepeto verbindet Blockchains ohne Gebühren und ermöglicht es Haltern, Mittel zwischen Netzwerken zu bewegen, ohne die Transferkosten zu zahlen, die auf anderen Plattformen die Rendite schmälern. Dieses Werkzeug löst ein Problem, das Anleger im dezentralen Finanzbereich täglich erleben, weil jeder Netzwerkwechsel normalerweise einen Prozentsatz des Kapitals verschlingt.

Der eingebaute Vertragsprüfer analysiert jeden Token vor einer Einzahlung und erkennt Schwachstellen, die ungeschützte Positionen im gesamten DeFi-Bereich gefährden. SolidProof hat den gesamten Code Zeile für Zeile geprüft und unabhängig bestätigt, dass sämtliche Funktionen im Smart Contract exakt den dokumentierten Vorgaben entsprechen. Pepeto sammelt echtes Interesse von erfahrenen Käufern, und der Grund reicht über den Hype hinaus, weil jede Position vor dem Listing durch dieses Audit abgesichert ist.

Das Presale-Fenster steht noch offen, und der Kurs liegt bei 0,000000188 Dollar. Das kommende Binance-Listing wird diesen Kurs durch einen Marktpreis ersetzen, sobald der Handel beginnt. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, und Analysten erwarten eine Vervielfachung vom aktuellen Einstieg, sobald das Listing den Handel eröffnet.

Jede neue Phase füllt sich schneller, weil die Gemeinschaft wächst und das Listing-Datum näher rückt. Für alle, die die Bittensor Prognose verfolgen und den Einstieg suchen, an dem sich die eigentliche Rendite bildet, liefert Pepeto die Infrastruktur, die TAO bei seiner Marktkapitalisierung nicht bieten kann.

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Fazit

Die Bittensor Prognose stützt sich auf echten Umsatz, wachsende Kapazität und einen möglichen ETF, doch bei einer Bewertung von 2,35 Milliarden Dollar misst selbst das beste Szenario Gewinne in Prozenten und nicht in Vielfachen. Pepeto bietet den Presale-Einstieg, den TAO nie hatte, und die Lücke zwischen dem heutigen Preis und dem Listing-Kurs ist die Berechnung, die große Bewertungen nicht mehr hergeben. Das Zeitfenster wird enger, weil jede neue Phase schneller ausverkauft ist als die vorherige. Wer heute nach dem nächsten Schritt sucht, findet auf der offiziellen Pepeto-Website den Einstieg, den das Listing in eine gehandelte Position verwandelt.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bittensor Prognose für 2026?

Changelly prognostiziert ein Kursziel zwischen 388 und 472 Dollar bis Jahresende, gestützt auf 43 Millionen Dollar Quartalsumsatz und den Grayscale-ETF-Antrag. TAO handelt bei 211 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 2,35 Milliarden Dollar.

Was ist Pepeto und warum investieren Wallets in den Presale?

Pepeto ist ein Kryptoprojekt mit integrierter Cross-Chain-Brücke und Vertragsprüfer, das durch ein vollständiges SolidProof-Audit abgesichert ist. Mehr als 10 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, weil das nahende Binance-Listing jeden Einstieg in eine gehandelte Position umwandelt. Alle Informationen finden sich auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).