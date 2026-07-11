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Drei rote Quartale in Folge haben die Ethereum Prognose in eine historische Lage gebracht, die es in der gesamten Kursgeschichte des Tokens noch nie gegeben hat. ETH notiert am 10. Juli bei rund 1.780 Dollar und liegt damit 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel auf 2.240 Dollar, doch Standard Chartered hält an 4.000 Dollar fest. Ein Short Squeeze liquidierte am 3. Juli bärische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar. Kann die Erholung schnell genug kommen, oder braucht Kapital einen kürzeren Weg zum Ergebnis?

Ethereum Prognose nach drei roten Quartalen und Citis Kurszielkürzung

Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent, wie wallstreet-online berichtete. Drei aufeinanderfolgende Verlustquartale sind ein Novum in Ethereums Kurshistorie. Der Kurs eröffnete den Juli bei 1.570 Dollar und erholte sich auf rund 1.780 Dollar. Am 1. Juli senkte Citi die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und kürzte die erwarteten Netto-ETF-Zuflüsse auf null, wie CoinDesk meldete. Im Bärenszenario sieht Citi ETH bei 1.094 Dollar innerhalb von zwölf Monaten.

Die Ethereum Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar über Lido Finance ins Netzwerk ein. Am selben Tag startete Ethereum Institutional mit der Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin und über 500 bestehenden Bankbeziehungen. Standard Chartered hält an einem Jahresendziel von 4.000 Dollar fest, und die Ethereum Prognose von Changelly sieht einen Juli-Durchschnitt von 1.993 Dollar mit einem Spitzenwert bei 2.378 Dollar. Der Short Squeeze am 3. Juli löschte bärische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar und trieb den Kurs nach oben.

BlackRocks neuer ETHB-ETF zog an seinem ersten Handelstag 100 Millionen Dollar an Zuflüssen an. Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf das dritte Quartal 2026 und soll parallele Transaktionsverarbeitung auf die Basisschicht bringen. Vitalik Buterin stellte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan nach einem Forschertreffen in Berlin vor. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und signalisiert extreme Angst. Die Ethereum Prognose zeigt, dass selbst das bullische Szenario von 4.000 Dollar eine Verdopplung bedeutet, und dieser Weg könnte Monate dauern. Kapital, das auf echte Multiplikatoren setzt, richtet den Blick auf Einstiege, bei denen ein einzelnes Ereignis den Wert bestimmt.

Pepeto und die Cross-Chain-Bridge als Antwort auf begrenzte ETH-Renditen

Die Ethereum Prognose misst die Erholung in Prozenten, nicht in Vielfachen, und genau dieser Unterschied lenkt Kapital in Richtung eines Presale, dessen Einstiegspreis noch vor der ersten Nachkommastelle beginnt. Während ETH Monate oder Jahre für eine Verdopplung brauchen könnte, bietet der Pepeto-Presale einen festen Einstiegspreis vor dem Moment, in dem der freie Markt den Kurs bestimmt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Blockchains, ohne dabei eine Gebühr zu erheben, sodass Händler beim Wechsel von Ethereum oder anderen Netzwerken keinen Wert verlieren.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat diese Infrastruktur gemeinsam mit einer vollständigen Börse aufgebaut, die bereits vor dem Listing-Tag in Betrieb ist. Der Risk Scorer überprüft jeden Vertrag, bevor ein Handel ausgeführt wird, und schützt Wallets vor den Scam-Token, die bei neuen Listings ganze Monatsgewinne vernichten können. Das Team ließ den gesamten Code vor dem Presale-Start durch SolidProof prüfen, und die Sicherheitsexperten bestätigten nach einer vollständigen Analyse jeder einzelnen Funktion die Integrität der Verträge öffentlich.

Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, während gelistete Token an Wert verloren, und diese Art von Kapitalfluss gegen den Trend trennt Überzeugung von Hoffnung. Das nahende Binance-Listing wird den festen Einstiegspreis durch einen freien Marktkurs ersetzen, und frühe Wallets sichern sich damit einen Vorsprung gegenüber allen späteren Teilnehmern.

Marktbeobachter rechnen nach der Börsennotierung mit erheblichem Vervielfachungspotenzial, und je länger der aktuelle Preis bestehen bleibt, desto größer wird der Abstand für bestehende Positionen. Wer die Ethereum Prognose verfolgt und Monate für eine mögliche Verdopplung einplant, findet auf pepetocoin.com einen Einstieg, bei dem ein einziges Listing-Ereignis über das Ergebnis entscheidet. Der Zugang zum Presale endet unwiderruflich mit dem ersten Handelstag an der Börse.

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Fazit

Die Ethereum Prognose bietet Erholung, doch die Mathematik erzählt die eigentliche Geschichte. ETH bei 4.000 Dollar vom aktuellen Niveau bedeutet rund 125 Prozent, den besten Fall einer der bullischsten Großbanken. Frühe ETH-Halter, die 2015 bei 0,31 Dollar einstiegen, verwandelten kleine Beträge in Vermögen, und heute wünschen sich diese Halter, sie hätten den nächsten Einstieg auf dieser Stufe gefunden. Pepeto bietet die Struktur, bei der ein Listing-Ereignis die Rendite bestimmt, nicht Monate langsamer Erholung. Dieses Zeitfenster verschwindet mit dem ersten Handelstag, und keine Ethereum Prognose wird den Countdown dorthin aufhalten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

Die Ethereum Prognose zeigt ETH bei rund 1.780 Dollar nach drei historischen Verlustquartalen. Citi sieht ein Kursziel von 2.240 Dollar, Standard Chartered hält bei 4.000 Dollar, und Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 1.993 Dollar.

Was ist Pepeto und wo finden Anleger den Presale?

Pepeto ist ein Krypto-Projekt mit einer Cross-Chain-Bridge, einem Risk Scorer und einer vollständigen Börse, das von SolidProof geprüft wurde. Der Presale läuft auf der offiziellen Website unter https://pepetocoin.com (pepetocoin.com) und endet mit dem Beginn des Börsenhandels.