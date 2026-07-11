Bitcoin Prognose Juli 2026: BTC erholt sich über 64.000 Dollar nach dem schlimmsten ETF-Monat

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Bitcoin kletterte am 10. Juli 2026 auf über 64.000 Dollar und markierte damit den höchsten Stand seit Anfang der Woche nach einem schwachen Juni. 4,5 Milliarden Dollar flossen im Juni aus den Spot-ETFs ab und drückten den Kurs auf ein 21-Monats-Tief. Wale sammelten in den vergangenen zwei Wochen über 270.000 BTC und signalisierten damit langfristige Überzeugung trotz des Abverkaufs. Die Bitcoin Prognose für Juli hängt jetzt an der Fed-Sitzung am 28. und 29. Juli. Ist der Boden erreicht, oder steht noch ein weiterer Rückgang bevor?

Bitcoin Prognose trifft auf ETF-Abflüsse und Wal-Akkumulation

Bitcoin handelte am 10. Juli 2026 bei rund 64.340 Dollar und gewann damit 1.675 Dollar gegenüber dem Vortag laut Fortune. Der Token stieg in der laufenden Woche um knapp 3 Prozent, nachdem er im Juni ein 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar erreicht hatte. Das Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025 liegt 49 Prozent über dem aktuellen Niveau, und die Marktkapitalisierung beträgt rund 1,33 Billionen Dollar.

Spot-BTC-ETFs verzeichneten im Juni Abflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und damit den schlimmsten Monat seit ihrer Einführung, wie Yahoo Finance berichtete. Am 2. Juli kehrten 223 Millionen Dollar in die Fonds zurück, nachdem sieben Handelstage in Folge Abflüsse verbucht hatten.

Fed-Vorsitzender Kevin Warsh hielt die Zinsen bei seiner ersten Sitzung im Juni stabil und nahm die erwartete Zinssenkung für 2026 vom Tisch. Die Märkte geben der Fed eine rund 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Zinsen auch am 28. und 29. Juli unverändert zu lassen. Wale sammelten in den vergangenen zwei Wochen über 270.000 BTC, während die offene Position auf rund 46,5 Milliarden Dollar sank, was bedeutet, dass erzwungene Liquidierungen weitgehend abgearbeitet sind. Bitcoin sieht technisch tief überverkauft aus, und ein erneuter scharfer Rückgang bräuchte einen frischen Auslöser statt weiterer Zwangsverkäufe.

Die Bitcoin Prognose für Juli bewegt sich im Basisszenario zwischen 56.000 und 62.000 Dollar, mit einem Bullenziel von 73.500 Dollar bei kühleren Inflationsdaten laut Changelly. Standard Chartered hält an einem Jahrsendziel von 100.000 Dollar fest, was einem Anstieg von rund 56 Prozent vom aktuellen Niveau entspricht. Der entscheidende Widerstand liegt bei 63.800 Dollar, und ein Tagesschluss darüber würde den Abwärtstrend seit Ende 2025 brechen. Die Bitcoin Prognose deutet insgesamt auf eine Erholung hin, doch selbst das optimistischste Jahrsendziel begrenzt den prozentualen Gewinn für neue Käufer, und genau diese Begrenzung lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen die Renditerechnung noch vor dem Listing steht.

Pepeto und die Bitcoin Prognose: Warum Vorverkaufskapital während des Rückgangs fließt

Die Suche nach dem stärksten Einstieg in diesem Zyklus bekommt gerade ein neues Gewicht, und Pepeto steht mit konkreten Zahlen im Zentrum dieser Debatte. Mehr als 10 Millionen Dollar strömten in den Vorverkauf, während der breitere Kryptomarkt im Juni zweistellig verlor, und dieser Kapitalfluss gegen den Trend zeigt die Art von Überzeugung, die reale Nachfrage von kurzfristigem Rauschen unterscheidet.

Die Cross-Chain-Bridge des Projekts ermöglicht es, Token zwischen verschiedenen Blockchains zu transferieren, ohne dass bei jedem Wechsel ein Teil des Wertes verloren geht. PepetoSwap ergänzt diese Architektur mit einer gebührenfreien Handelsfunktion, bei der die Margen, die konventionelle Börsen bei jedem Tausch einstreichen, stattdessen beim Nutzer verbleiben. Der Kopf hinter dem originalen Pepe-Token entwickelte Pepeto und brachte die Vorlage bereits auf eine Bewertung von über 11 Milliarden Dollar mit identischem Angebot von 420 Billionen Token, allerdings ganz ohne funktionierende Produkte.

Das gesamte Vertragssystem wurde vor dem Start des Vorverkaufs einer lückenlosen Prüfung durch SolidProof unterzogen, und dieses Ergebnis beseitigt das Risiko, das große Wallets normalerweise davon abhält, in Token vor dem Listing einzusteigen. Pepeto startet mit derselben Token-Menge, aber mit einer vollständig gebauten Handelsplattform, einem Sicherheitsprüfer und einer Bridge, die das übertreffen, was beim Original komplett fehlte. Die Bitcoin Prognose beschreibt den BTC-Ausblick, doch das eigentliche Signal liegt darin, wohin frisches Kapital in Zeiten der Angst fließt.

Die Bitcoin Prognose erfasst den Makro-Ausblick, doch der Vorverkaufseinstieg bei Pepeto endet endgültig, wenn das Listing den Handel eröffnet, und ab diesem Punkt bestimmt der offene Markt den Preis. Der Abstand zwischen einem Kauf in der Vorverkaufsphase und einem Kauf nach dem Listing wächst mit jedem Tag, an dem die verbleibenden Plätze kleiner werden.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose deutet auf eine Erholung hin, doch die Kluft zwischen einem 56-Prozent-Gewinn auf BTC und dem, was der Pepeto-Vorverkauf bietet, lässt sich nicht sinnvoll vergleichen. Frühe Bitcoin-Käufer, die 2011 bei 1 Dollar einstiegen, verwandelten 500 Dollar in 63 Millionen Dollar bis zum Hoch von 2025, und diese Art von Rendite entsteht nur einmal pro Einstiegsfenster. Die Bitcoin Prognose verdient Aufmerksamkeit, doch die offizielle Pepeto-Website zeigt Kapitalflüsse als Beweis, dass die ersten Käufer bereits gehandelt haben.

Sobald das Listing den Handel eröffnet, verwandeln sich Vorverkaufs-Wallets in offene Marktpositionen, und die Bitcoin Prognose allein wird dann nicht erklären, warum manche Anleger vielfach besser abschnitten als andere.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose für Juli stellt BTC im Basisszenario zwischen 56.000 und 62.000 Dollar, mit einem Bullenziel von 73.500 Dollar. Standard Chartered hält an einem Jahrsendziel von 100.000 Dollar fest, und die Fed-Sitzung Ende Juli wird die Richtung vorgeben.

Warum gewinnt Pepeto während des BTC-Rückgangs an Aufmerksamkeit?

Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Vorverkauf, während Bitcoin im Juni 20 Prozent verlor. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt einen wachsenden Vorverkauf mit einem SolidProof-Audit und dem Mitgründer des originalen Pepe-Coins.