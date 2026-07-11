Bitcoin Prognose Juli 2026 zwischen Wal-Akkumulation und ETF-Rekordabflüssen

Anzeige / Werbung

BTC kletterte am 10. Juli auf über 64.000 Dollar und erholte sich damit deutlich vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar, doch die Bitcoin Prognose bleibt gespalten. Im Juni flossen 4,5 Milliarden Dollar aus den US-Spot-ETFs ab, der schlimmste Monat seit ihrer Einführung. Gleichzeitig kauften Wale innerhalb von zwei Wochen rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Citigroup senkte das 12-Monats-Kursziel der Bitcoin Prognose auf 82.000 Dollar. Welches Signal wiegt schwerer für den Rest des Monats, die institutionellen Abflüsse oder die größte Akkumulation dieses Zyklus?

Bitcoin Prognose nach Rekordabflüssen und der Wal-Wende am 3. Juli

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni 2026 Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten damit einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der Monatsbelastung, wie wallstreetONLINE berichtete. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten zum ersten Mal seit Bestehen der Produkte ins Negative. BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Der Fear and Greed Index stand bei 22 und signalisierte extreme Angst im gesamten Kryptomarkt.

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom 3. Juli zeigte nur 57.000 neue Stellen statt der erwarteten 115.000 und senkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung. Ein Short Squeeze liquidierte gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar innerhalb von 24 Stunden. Am selben Tag kehrten die ETF-Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen erstmals ins Positive zurück. Gleichzeitig akkumulierten die größten Bitcoin-Wallets rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar bei Kursen um 59.000 Dollar. Diese Divergenz zwischen institutionellem Verkaufsdruck und massiver On-Chain-Akkumulation trat in früheren Zyklen in der Nähe von Tiefs auf.

CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose für Juli bei 65.600 Dollar an, mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Changelly prognostiziert einen Durchschnittskurs von 67.889 Dollar für das Gesamtjahr 2026. Citigroup senkte am 1. Juli die 12-Monats-Bitcoin-Prognose von 112.000 auf 82.000 Dollar. Das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster großer Katalysator. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar braucht BTC neues Kapital in gleicher Höhe für eine einzige Verdopplung, und genau diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege mit einem grundlegend anderen Hebel.

Pepeto und die Rechnung, die die Bitcoin Prognose nicht lösen kann

Die Bitcoin Prognose debattiert über Prozentpunkte bei einem Vermögenswert mit 1,3 Billionen Dollar Bewertung, und selbst eine vollständige Erholung zum Allzeithoch bei 126.198 Dollar liefert nur ein 2x vom aktuellen Niveau, was die Grenzen der Bitcoin Prognose für wachstumsorientierte Anleger offenlegt. Genau dieser begrenzte Spielraum treibt Kapital in ein Projekt, dessen gesamter Preiskatalysator noch bevorsteht. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins und eine Gemeinschaft von mehr als 50.000 Wallets haben diese Handelsinfrastruktur aufgebaut, und Pepeto hat während des schlimmsten Quartals 2026 mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen verschiedenen Netzwerken, ohne eine Gebühr zu erheben, sodass eine Position auf Ethereum die BNB Chain erreicht, ohne durch Gaskosten an Wert zu verlieren. PepetoSwap wickelt jeden Handel zu null Kosten ab und hält das Kapital dort, wo es arbeitet, statt es bei jedem Tausch abzuschmelzen. Diese Kombination aus gebührenfreiem Brückenverkehr und gebührenfreiem Handel existiert in dieser Form bei keinem anderen Projekt im Meme-Coin-Segment.

SolidProof nahm vor dem Start des Presales eine unabhängige Prüfung des gesamten Vertragscodes vor und verifizierte die Sicherheit jeder einzelnen Komponente des Ökosystems. Das Projekt basiert auf einer Gesamtversorgung von 420 Billionen Token, derselben Menge, mit der der originale Pepe-Coin ohne ein einziges funktionierendes Produkt eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreichte. Analysten betrachten das Vervielfachungspotenzial vom Presale-Niveau als deutlich weiter als alles, was die Bitcoin Prognose im selben Zeitfenster in Aussicht stellt.

Das sich nähernde Börsen-Listing markiert den Moment, in dem Presale-Positionen ihren öffentlichen Marktwert erhalten. Solange der Vorverkauf läuft, bleibt der Einstieg offen, doch jeder verstreichende Tag verkürzt die verbleibende Frist. In früheren Zyklen waren es die Wallets, die während der Angstphase gehandelt haben, die danach die stärksten Ergebnisse verzeichneten.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Die Bitcoin Prognose erhält Rückenwind von der ETF-Wende und der Wal-Akkumulation, doch BTC bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung benötigt enorme Kapitalzuflüsse für jede Verdopplung. In früheren Kryptozyklen sammelten die Wallets, die einen Tag vor der Masse eingestiegen waren, die Ergebnisse, von denen andere Jahre später noch sprachen. Der Presale-Einstieg bei Pepeto endet mit dem Moment, in dem der Token an einer Börse handelbar wird, und diesen Preis gibt es kein zweites Mal. Die Bitcoin Prognose zielt auf 65.600 Dollar, doch das Verhältnis von Presale-Preis zu erwartetem Listing-Wert eröffnet eine Rechnung, die BTC vom aktuellen Niveau aus nicht bieten kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für Juli 2026 aus?

CoinDCX setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Citigroup senkte das 12-Monats-Ziel auf 82.000 Dollar, und das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster großer Katalysator für die Richtung.

Warum zieht Pepeto Kapital an, während der Bitcoin-Kurs fällt?

Pepeto sammelte mehr als 10 Millionen Dollar im Presale, während BTC auf ein 21-Monats-Tief fiel. Die Cross-Chain-Bridge, PepetoSwap und ein geprüftes Vertragswerk bieten funktionierende Werkzeuge vor dem Listing. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).