PORR: Erneut Bestnote beim EcoVadis-Rating erhalten

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Nachhaltigkeit entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Entscheidungsfaktor für Auftraggeber, Investoren und Finanzinstitute. Neben wirtschaftlichen Kennzahlen rücken deshalb auch unabhängige Nachhaltigkeitsbewertungen stärker in den Fokus. Eine wichtige Rolle spielt dabei das EcoVadis Sustainability Rating, das Unternehmen hinsichtlich ihrer ESG-Leistungen nach international anerkannten Standards bewertet.

EcoVadis bewertet Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Lieferketten

Das französische Unternehmen EcoVadis zählt zu den weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsratings entlang globaler Lieferketten. Bewertet werden Unternehmen in den vier Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Grundlage der Analyse sind unter anderem die Prinzipien des UN Global Compact, die Standards der Global Reporting Initiative (GRI) sowie verschiedene ISO-Normen. Die Bewertungen dienen vielen Unternehmen als Orientierung bei der Auswahl von Geschäftspartnern und Lieferanten.

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) konnte ihre Position im diesjährigen EcoVadis-Rating erneut verbessern. Das Bauunternehmen erhielt zum zweiten Mal in Folge den Gold-Status und zählt damit weiterhin zu den besten fünf Prozent aller weltweit bewerteten Unternehmen. Innerhalb der Branche "Errichtung von Gebäuden" gehört die PORR sogar zu den besten drei Prozent. Mit 81 von 100 Punkten erreichte die PORR ihr bislang bestes EcoVadis-Ergebnis. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das Ergebnis von 77 auf 81 Punkte.

PORR in allen vier Kategorien verbessert

Bemerkenswert ist, dass sich die PORR in allen vier bewerteten Kategorien steigern konnte. Im Bereich Umwelt erhöhte sich die Bewertung von 83 auf 86 Punkte, bei Arbeits- und Menschenrechten von 82 auf 87 Punkte. Besonders deutlich fiel die Verbesserung im Bereich Ethik aus, wo sich das Unternehmen von 68 auf 75 Punkte steigerte. Auch die nachhaltige Beschaffung legte von 63 auf 67 Punkte zu. Im Branchenvergleich zählt die PORR im Bereich Umwelt zu den besten drei Prozent und bei Arbeits- und Menschenrechten sogar zu den besten ein Prozent.

Nach Angaben des Unternehmens trugen mehrere Faktoren zu dieser Entwicklung bei. Erstmals floss der Dekarbonisierungsplan im Einklang mit den eingereichten Science Based Targets der PORR in die Bewertung ein. Dieser sieht bis 2030 eine Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 43 Prozent sowie der Scope-3-Emissionen um 25 Prozent vor. Darüber hinaus wirkten sich die deutlich ausgebaute Transparenz im Rahmen der CSRD-Berichterstattung sowie detailliertere Angaben zu Strategie, Maßnahmen und Kennzahlen positiv aus. Zum verbesserten Ergebnis trugen zudem weiterentwickelte Prozesse und Nachweise in den Bereichen Umwelt, Ethik und nachhaltige Beschaffung bei.

Für Anleger liefert das EcoVadis-Rating eine unabhängige Einschätzung der Nachhaltigkeitsleistung und ergänzt die finanzielle Unternehmensanalyse um ESG-relevante Informationen, ersetzt jedoch keine umfassende Unternehmensanalyse. Die kontinuierliche Verbesserung der Bewertung unterstreicht den strukturierten Ausbau der Nachhaltigkeitsstrategie der PORR und stärkt ihre Position bei Ausschreibungen, Finanzierungspartnern und institutionellen Investoren. Wer sich intensiver mit der ESG-Strategie der PORR beschäftigen möchte, findet im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 ausführliche Informationen zu Klimastrategie, Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, Arbeitssicherheit und weiteren Nachhaltigkeitskennzahlen.

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PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links

https://events.ecovadis.com/sustainability-achievement-awards-2026/

https://www.porr-group.com/presse/mitteilungen/detail/die-porr-erreicht-neuen-hoechstwert-im-ecovadis-rating

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Enthaltene Werte: AT0000609607