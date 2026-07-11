Die Meta-Aktie hat ihre Aufwärtsbewegung zuletzt eindrucksvoll fortgesetzt und sich vom jüngsten Zwischentief bereits um rund +25% erholt. Damit rückt das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe und die Spannung unter den Anlegern steigt. Entscheidend wird nun sein, ob der Techkonzern den letzten Widerstand überwinden und den übergeordneten Aufwärtstrend mit neuen Rekordständen fortsetzen kann. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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