NurExone-Tochter Exo-Top nimmt mexikanischen Exosomenmarkt ins Visier

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NurExone Biologic macht bei der Kommerzialisierung seiner Exosomenstrategie den nächsten Schritt. Die US-Tochter Exo-Top hat eine verbindliche Absichtserklärung mit ExoLyra LLC unterzeichnet. Diese legt die zentralen Rahmenbedingungen für einen geplanten Vertriebsvertrag fest.

Im Fokus stehen naive Exosomenprodukte von Exo-Top. ExoLyra soll künftig den Vertrieb, Import und Verkauf dieser Produkte in Mexiko übernehmen. Für NurExone wäre dies ein wichtiger Schritt, um neben der therapeutischen Entwicklung auch ein kommerzielles Standbein im Bereich naiver, aus MSC gewonnener Exosomen aufzubauen.

Mexiko als strategischer Einstieg

Die geplante Vereinbarung sieht exklusive Vertriebsrechte für Mexiko vor. Hinzu kommen vorab zu zahlende Gebühren, verbindliche Mindestabnahmen, finanzierte Markteintrittsmaßnahmen sowie regulatorische Zuständigkeiten. Außerdem enthält die Absichtserklärung mögliche Rechte für eine spätere Ausweitung auf Brasilien und Panama.

Der endgültige Vertriebsvertrag soll innerhalb von 45 Kalendertagen abgeschlossen werden. Sollte es dazu kommen, würde Exo-Top erstmals über eine klar strukturierte kommerzielle Marktposition für naive, aus MSC gewonnene Exosomenprodukte verfügen.

Mexiko eignet sich aus Sicht des Unternehmens als Einstiegspunkt in Lateinamerika. Der Markt verbindet eine große Binnenwirtschaft mit geografischer Nähe zu den USA und einem etablierten privaten Gesundheits-, Wellness- und Ästhetiksektor.

ExoLyra soll Markteintritt finanzieren

Die geplante Zusammenarbeit ist an konkrete wirtschaftliche Bedingungen geknüpft. ExoLyra soll den Markteintritt unter anderem mit eigenen Mitteln, Mindestabnahmen und festen Zahlungen unterstützen. Damit geht die Absichtserklärung über eine reine Vertriebsoption hinaus und skizziert bereits einen strukturierten Aufbauplan.

ExoLyra plant, eine Plattform für Fachkräfte aus den Bereichen Gesundheit, Wellness und Ästhetik zu schaffen. Ziel ist es, den Zugang zu Exosomenlösungen zu erleichtern, die Marktbekanntheit zu erhöhen und den verantwortungsvollen Einsatz entsprechender Technologien zu fördern.

Naive, aus MSC gewonnene Exosomen gewinnen insbesondere in Medical Wellness, Ästhetik und regenerativer Gesundheit an Relevanz. Sie sind an natürlicher Zellkommunikation und biologischer Signalübertragung beteiligt. Exo-Top sieht darin eine kommerzielle Chance, gestützt auf das biologische Profil der Produkte, mögliche Anwendungsfelder und die kontrollierte Bioproduktion von NurExone.

Nach Angaben unabhängiger Marktforschungsanbieter könnte der weltweite Exosomenmarkt bis 2033 ein Volumen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen.

Exklusive Rechte zunächst für drei Jahre

Die Exklusivität für Mexiko soll zunächst über drei Jahre laufen. Werden die vereinbarten Leistungsziele erreicht, kann sie um bis zu sieben weitere Jahre verlängert werden. Insgesamt wäre damit eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren möglich.

ExoLyra soll mindestens 800.000 US-Dollar für erste Vertriebs- und Marktdurchdringungsmaßnahmen bereitstellen. Zusätzlich ist eine nicht rückzahlbare Exklusivitätsgebühr von insgesamt 180.000 US-Dollar an Exo-Top vorgesehen. Ab dem vierten Jahr soll eine jährliche Gebühr von 100.000 US-Dollar zur Aufrechterhaltung der Vertriebsrechte fällig werden.

Auch die Mindestabnahmen sind konkret definiert. Vorgesehen sind 20.000 Einheiten in den ersten 18 Monaten, 35.000 Einheiten im zweiten Jahr, 50.000 Einheiten im dritten Jahr und 60.000 Einheiten ab dem vierten Jahr. Anschließend soll die Mindestmenge jährlich um fünf Prozent steigen, bis maximal 70.000 Einheiten pro Jahr erreicht sind. Mindestens die Hälfte der jährlichen Absatzmenge muss direkt in Mexiko vertrieben werden.

Option auf Brasilien und Panama

Neben den exklusiven Rechten für Mexiko soll ExoLyra für zwei Jahre ein vorrangiges Verhandlungsrecht für Brasilien und Panama erhalten. Darüber hinaus sind nicht-exklusive weltweite Vertriebsrechte möglich. Diese stehen jedoch unter dem Vorbehalt einer vorherigen Kundenfreigabe und kundenbezogener Exklusivitätsregelungen.

Die regulatorische Verantwortung in den aktiven Märkten soll bei ExoLyra liegen. Dazu zählen unter anderem Vermarktung, Import, Verkauf, Vertrieb, Lagerung, Kennzeichnung und Produktklassifizierung.

ExoPTEN bleibt therapeutischer Kern

Während Exo-Top kurzfristig kommerzielle Chancen mit naiven Exosomenprodukten erschließen soll, bleibt ExoPTEN der langfristige therapeutische Entwicklungspfad von NurExone. Der Arzneimittelkandidat wird unter anderem für akute Rückenmarksverletzungen, Schädigungen des Sehnervs und weitere Erkrankungen des zentralen Nervensystems entwickelt.

Das Programm befindet sich weiterhin auf einem regulierten Entwicklungsweg. Dazu zählen IND-vorbereitende Aktivitäten sowie mögliche spätere klinische Studien, jeweils vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.

Mit der geplanten Zusammenarbeit zwischen Exo-Top und ExoLyra verbindet NurExone damit zwei strategische Ansätze: kurzfristige kommerzielle Marktchancen im Bereich naiver Exosomen und langfristige therapeutische Entwicklung über die ExoPTEN-Pipeline.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-exo-top-die-hundertprozentige-us-tochtergesellschaft-von-nurexone-schliesst-verbindliche-absichtserklaerung-fuer-den-vertrieb-naiver-exosomen-in-mexiko-ab/5188392/

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