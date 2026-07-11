KI, E-Mobilität und Co: Zukunftsthemen bewegen die Börse - und sorgen oft für ebenso viel Fantasie wie Unsicherheit. Wer in diesen Bereichen investiert, braucht nicht nur starke Nerven, sondern vor allem Orientierung. Genau hier setzt der maydornreport an - seit mehr als 25 Jahren.Hinter dem maydornreport steht mit Alfred Maydorn einer der bekanntesten Börsenexperten Deutschlands. Er beobachtet die Märkte seit Jahrzehnten, hat Aufschwünge, Übertreibungen, Technologie- und Trendwenden aus nächster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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