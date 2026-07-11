Die Almonty-Aktie hat mit einem Kursplus von rund +13% am gestrigen Handelstag ein starkes Lebenszeichen gesendet. Nach der deutlichen Korrektur der vergangenen Wochen rückt damit die Frage in den Fokus, ob der jüngste Anstieg den Beginn einer nachhaltigen Erholung markiert oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellt. Entscheidend wird nun sein, ob die Käufer den Schwung nutzen und wichtige Widerstandsbereiche zurückerobern können. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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