Cardano Prognose zeigt Wal-Akkumulation auf Rekordhoch nach Clearstream-Aufnahme

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ADA notiert am 10. Juli 2026 bei rund 0,17 Dollar und liegt damit 93 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar. Seit Januar hat der Token rund 68 Prozent seines Wertes verloren, doch Clearstream, die Verwahrtochter der Deutschen Boerse mit ueber 22 Billionen Euro an verwalteten Vermoegenswerten, nahm ADA am 7. Juli in ihr reguliertes Depot auf. Grosse Wallets kontrollieren mittlerweile 67 Prozent des gesamten Angebots und akkumulieren weiter auf historischen Tiefstaenden. Reichen die kommenden Upgrades und das ETF-Fenster im August, um die Cardano Prognose in echte Kursgewinne umzuwandeln?

Cardano Prognose nach Clearstream-Listing und wachsender Wal-Akkumulation

ADA handelt bei rund 0,17 Dollar und hat seit Jahresbeginn fast 68 Prozent verloren, wie wallstreetONLINE berichtete. Das Allzeithoch von 3,09 Dollar liegt 93 Prozent ueber dem aktuellen Kurs, und der Token steckt in einer engen Zone zwischen 0,17 Dollar Unterstuetzung und 0,19 Dollar Widerstand. Clearstream, die Verwahrtochter der Deutschen Boerse mit ueber 22 Billionen Euro an Vermoegenswerten, nahm ADA am 7. Juli in ihr MiCA-konformes Depot auf, wie CoinMarketCap berichtete. Als Unterverwahrer fungiert Crypto Finance, ebenfalls Teil der Deutsche-Boerse-Gruppe und nach der EU-Verordnung MiCA reguliert.

Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhoehten ihren Anteil am Gesamtangebot von 37,66 auf 38,13 Prozent, und insgesamt kontrollieren grosse Wallets nun 67 Prozent des ADA-Angebots. Der Van Rossem Hard Fork bringt Protocol Version 11 mit Plutus-Verbesserungen auf das Netzwerk, und ueber 89 Prozent der Bloecke stammen bereits von Nodes, die die neue Version unterstuetzen. Das Ouroboros Leios Scaling-Upgrade startete am 23. Juni seinen oeffentlichen Testnet-Betrieb und zielt auf einen Sprung von 10 auf 500 Transaktionen pro Sekunde.

Am 9. August oeffnet das SEC-Prueffenster fuer einen Cardano-Spot-ETF, nachdem CME-ADA-Futures sechs Monate regulierten Handel abgeschlossen haben, und Grayscale hat bereits einen Fonds namens GADA eingereicht. CoinCodex platziert die Cardano Prognose zwischen 0,17 und 0,24 Dollar fuer den Rest von 2026 mit einem optimistischeren Szenario bei 0,45 Dollar im Falle einer ETF-Genehmigung.

Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 0,171 Dollar und ein Dezember-Maximum von 0,262 Dollar. Der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,188 Dollar stoppte die aktuelle Aufwaertsbewegung und setzt der Cardano Prognose kurzfristig Grenzen. Selbst der optimistischste Fall liefert von 0,17 Dollar aus lediglich drei bis vier Mal den Einsatz, verteilt ueber Monate des Wartens auf Hard Fork und ETF, und genau diese begrenzte Gleichung treibt Kapital in Einstiege, die nicht auf externe Katalysatoren angewiesen sind.

Pepeto und PepetoSwap als gebuehrenfreier Handelsplatz im Meme-Coin-Markt

Die Cardano Prognose haengt an Katalysatoren, deren Zeitplan sich ueber Monate erstreckt, doch der Markt fuer Meme-Coins wartet nicht auf Hard Forks oder ETF-Entscheidungen. PepetoSwap wickelt jeden einzelnen Handel ab, ohne dafuer eine Gebuehr zu erheben, sodass der vollstaendige investierte Betrag in der Position verbleibt, statt an die Plattform zu fliessen. Auf herkoemmlichen Boersen schmilzt bei jeder Transaktion ein Teil des Gewinns, und genau diesen Unterschied spueren Haendler mit jeder Position.

Der Risk Scorer prueft jeden Token, bevor ein Kaeufer Kapital einsetzt, und liefert eine Risikobewertung, die den Einstieg in unsichere Vertraege verhindert. Diese beiden Funktionen loesen die zwei groessten Probleme im Meme-Coin-Handel und sind bereits aktiv, waehrend die meisten Projekte erst nach dem Listing versprechen, was sie bauen wollen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat diese Infrastruktur entworfen, und der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, waehrend der breitere Markt Verluste verzeichnete.

Das gesamte Vertragswerk durchlief vor dem Presale-Start eine vollstaendige Sicherheitspruefung durch SolidProof, bei der jede Codezeile auf Schwachstellen getestet und das Ergebnis transparent veroeffentlicht wurde.

Das Projekt baut auf derselben Tokenstruktur von 420 Billionen Einheiten auf, und die erwartete Binance-Notierung markiert den Uebergang vom festen Presale-Preis zum offenen Marktpreis. Die Cardano Prognose bietet Monate des Wartens auf bescheidene Gewinne, doch Adressen im Presale haben sich gezielt auf ein einzelnes Boersenereignis ausgerichtet, das den Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis bestimmt. Der Zugang ueber die offizielle Pepeto-Website endet dauerhaft mit dem Start des oeffentlichen Handels, und Teilnehmer, die in der Panikphase gehandelt haben, stehen bereits an der Stelle, an der die Renditen ihren Ursprung nehmen.

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Fazit

Die Cardano Prognose zeigt einen Boden bei 0,17 Dollar und steigende Wal-Positionen, doch ein Boden ist nicht dasselbe wie eine Startrampe. Pepeto kombiniert PepetoSwap, einen Risk Scorer und eine gepruefte Codebasis mit einer Presale-Position, die vor der geplanten Notierung zugaenglich ist. Die Marktgeschichte zeigt wiederholt, dass fruehe Teilnehmer an einem Boersenstart Ergebnisse erzielen, die Nachzuegler nicht mehr erreichen koennen.

Mit dem Handelsbeginn endet der aktuelle Preis unwiderruflich, und der offene Markt bestimmt den neuen Wert. Wer die Cardano Prognose isoliert verfolgt und auf Upgrades wartet, uebersieht das Presale-Fenster, das dieser Zyklus nur einmal oeffnet. ADA-Analyse und Presale-Zugang gemeinsam betrachtet liefern die breitere Entscheidungsgrundlage fuer die Cardano Prognose.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Haeufig gestellte Fragen

Was zeigt die Cardano Prognose fuer Juli 2026?

CoinCodex platziert ADA zwischen 0,17 und 0,24 Dollar fuer 2026, mit einem optimistischen Szenario bei 0,45 Dollar im Falle einer ETF-Genehmigung. Das Leios-Upgrade und das SEC-Prueffenster ab August gelten als wichtigste Katalysatoren.

Warum betrachten Anleger Pepeto neben der Cardano Prognose?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing mit einem gebuehrenfreien Handelsplatz und einem Risk Scorer, der Vertraege vor dem Kauf prueft. Alle Informationen zum Presale finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).