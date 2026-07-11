1.014 % Performance! Warum starke Aktien immer weiter steigen

Anzeige / Werbung

1000 % Performance - die Nasdaq Momentum-Box erreicht einen historischen Meilenstein! In diesem Momentum-Update sprechen Roland und Andreas über einen echten Tenbagger-Moment: Seit Start der Strategie hat sich die Nasdaq Stockbox mehr als verzehnfacht und liegt damit deutlich vor dem Nasdaq 100. Doch was steckt hinter diesem Erfolg - und warum steigen starke Aktien oft länger weiter, als viele Anleger glauben?

Im Fokus steht die Grundidee des Momentum-Investierens: Nicht billig kaufen, sondern stark kaufen. Aktien, die bereits relative Stärke zeigen, ziehen häufig weiteres Kapital an, erscheinen in Rankings und Momentum-Screenings und werden von institutionellen Investoren verstärkt beachtet. Genau daraus entsteht der selbstverstärkende Effekt, der Gewinner immer weiter nach oben treiben kann. Gleichzeitig wird erklärt, warum Momentum kein Zufall ist, sondern seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht wird und auch von professionellen Investoren, Hedgefonds und quantitativen Strategien genutzt wird.

Die komplette Zusammenstellung aller Momentum-Aktien zum kostenlosen Download

Natürlich geht es auch um die aktuellen Werte aus den Momentum-Boxen. Im Nasdaq-Universum sorgen unter anderem Micron Technology, Astera Labs, Nebius Group, Marvell Technology, AMD und weitere KI- und Halbleiterwerte für starke Impulse. Besonders spannend: Die Nasdaq Momentum-Box erzielte im Juni erneut eine starke Monatsperformance, während auch die KI-Box weiter auf hohem Niveau läuft. Dazu gibt es charttechnische Einschätzungen, Quartalszahlen, Wachstumstreiber und Hintergründe zu den wichtigsten Einzelwerten.

Abgerundet wird das Update mit einem Blick auf die Shortselling-Box, in der unter anderem Strategy und Oracle durch negatives Momentum auffallen. Dabei wird deutlich: Momentum funktioniert nicht nur auf der Long-Seite, sondern kann auch helfen, schwächere Aktien zu identifizieren oder Risiken im Depot besser einzuordnen. Wer wissen möchte, welche Aktien aktuell Stärke zeigen, welche Werte neu in den Boxen sind und warum Momentum gerade in KI- und Nasdaq-Aktien so spannend bleibt, sollte dieses Video nicht verpassen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien:

?? Kostenloses E-Book zum SpaceX IPO

?? Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.