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Die Bitcoin Prognose steht im Juli 2026 vor einem Widerspruch, der den gesamten Kryptomarkt spaltet. Citigroup senkte am 1. Juli das 12-Monats-Kursziel von 112.000 auf 82.000 Dollar, nachdem die US-Spot-ETFs im Juni 4,5 Milliarden Dollar an Nettoabflüssen verzeichneten. Gleichzeitig kauften Wal-Wallets innerhalb von zwei Wochen rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. BTC erholte sich auf über 64.000 Dollar, doch das Allzeithoch liegt 50 Prozent entfernt. Die Bitcoin Prognose hängt an einer Frage. Wer bestimmt die Richtung für den Rest des Jahres, die Fondsmanager mit ihren Verkäufen oder die Wale mit ihren Milliardenkäufen?

Bitcoin Prognose zwischen 4,5 Milliarden Dollar ETF-Abflüssen und Wal-Akkumulation im Milliardenwert

Bitcoin handelt am 10. Juli bei rund 64.340 Dollar und erholte sich damit deutlich vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar am 1. Juli. Der Juni endete mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent und war damit der steilste Monatsrückgang seit Juni 2022. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren im Juni 4,5 Milliarden Dollar an Nettoabflüssen und stellten einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung, wie wallstreetONLINE berichtete.

Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten zum ersten Mal seit Bestehen der Produkte ins Negative und belasteten die Bitcoin Prognose erheblich. Citigroup senkte daraufhin das 12-Monats-Kursziel von 112.000 auf 82.000 Dollar und nannte die eingebrochene ETF-Nachfrage als Hauptgrund. Strategy verkaufte 3.588 BTC für rund 216 Millionen Dollar zur Deckung von Dividendenkosten und wurde erstmals seit 2022 zum Nettoverkäufer. Metaplanet baute seinen Bestand dagegen auf 43.000 BTC aus und stieg zum drittgrößten börsennotierten Halter weltweit auf.

Am 3. Juli kehrten die ETF-Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen erstmals ins Positive zurück, wie finanznachrichten.de meldete. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 löste einen Short Squeeze aus, der gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar liquidierte. Fed-Chef Kevin Warsh signalisierte beim EZB-Forum in Sintra gesunkene Inflationsrisiken.

CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose für Juli bei 65.600 Dollar an, mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Doch bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung braucht BTC gewaltige Summen für jede weitere Bewegung, und diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege mit einem anderen Abstand zum erwarteten Ergebnis.

Pepeto zeigt mit PepetoSwap warum Kapital trotz Angst in den Presale fließt

Während die Bitcoin Prognose sich zwischen Abflüssen und Akkumulation bewegt, wächst das Kapital im Pepeto-Presale aus einem Grund, den kein BTC-Kursziel ändern kann. Das erwartete Börsen-Listing trennt diesen Einstieg von allem, was der Markt bei großen Coins bieten kann, und genau diese Verbindung zwischen Presale-Preis und Listing-Moment erklärt die Kapitalströme.

PepetoSwap wickelt jeden Trade ohne Gebühren ab, sodass keine Position zwischen Kauf und Verkauf an Wert verliert. Jeder investierte Dollar bleibt vollständig erhalten, und dieser Vorteil wirkt bereits im Presale-Fenster, bevor das Listing die Handelsstruktur verändert. Die Cross-Chain Bridge verschiebt Token zwischen Netzwerken ohne Transferkosten, damit Kapital beim Wechsel intakt bleibt. Das sind laufende Systeme und keine Versprechen auf einer Roadmap.

Das gesamte Vertragswerk wurde vor dem Presale-Start durch SolidProof in einem unabhängigen Audit geprüft, bei dem jede Zeile des Smart-Contract-Codes auf Sicherheitslücken untersucht und für einwandfrei erklärt wurde. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins leitet dieses Projekt, und ein ehemaliger Binance-Experte hat den Börsenpfad aufgebaut. Diese drei Referenzen zusammen erklären, warum mehr als 10 Millionen Dollar während des schlimmsten Abverkaufs von 2026 in den Presale flossen.

Die Sorge, die frühe Käufer am meisten lähmt, lautet, ob der Token jemals den Sprung an eine Börse schafft. Pepeto hat diesen Sprung bereits eingeplant, denn das Team ging den Weg einmal zuvor und baut ihn jetzt mit funktionierenden Werkzeugen erneut. Ein Angebot von 420 Billionen Token zum heutigen Presale-Preis erlaubt dem Listing, Vervielfachungen zu erzeugen, die Bitcoin von 64.000 Dollar aus rechnerisch nicht erreichen kann. Wer die Bitcoin Prognose studiert und den echten Hebel sucht, findet ihn in diesem Presale, der nur bis zum Tag des Börsenhandels offenbleibt.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose und die ETF-Abflüsse zeigen auf einen Markt, in dem die nächste Bewegung von Faktoren abhängt, die niemand steuert. Genau deshalb fließt Kapital auf der Suche nach einem Ergebnis ohne Fed-Abhängigkeit in Pepeto. Während die Bitcoin Prognose Monate für den Weg zu 70.000 Dollar braucht, bietet der Presale einen Einstieg, bei dem das Listing die gehaltenen Token verwandeln kann. Pepe stieg vom Presale-Preis zu Milliarden ohne ein Produkt, und dasselbe Muster zeigt sich jetzt mit besseren Werkzeugen. Auf der offiziellen Pepeto-Website wächst das Kapital täglich, und wer jetzt handelt, sichert die Position vor der Masse.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Citis reduzierte Bitcoin Prognose für BTC?

Citi senkte das 12-Monats-Kursziel von 112.000 auf 82.000 Dollar und nannte schwache ETF-Nachfrage als Hauptgrund. Die Bitcoin Prognose braucht eine Umkehr der Fondsströme und eine lockerere Geldpolitik, um dieses reduzierte Ziel überhaupt zu erreichen.

Warum fließt Kapital in Pepeto während Bitcoin-ETFs Abflüsse melden?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit PepetoSwap, einer Cross-Chain Bridge und einem erwarteten Börsen-Listing. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen während extremer Angst ein. Alle Details zum Presale finden Sie auf pepetocoin.com und als sichtbaren Link pepetocoin.com.