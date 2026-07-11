Der Dax hat sich nach turbulenten Handelstagen zuletzt wieder stabilisieren können. Auf den ersten Blick könnte man die Annahme auch auf die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz Group übertragen. Doch bereits ein zweiter Blick mahnt zur Vorsicht. Die aktuelle Konstellation könnte der Beginn einer Bodenbildung sein. Sie könnte aber auch die letzte Verschnaufpause vor der nächsten Abwärtswelle sein.Mercedes-Benz Group unter Druck - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de