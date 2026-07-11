Die Erholungsbewegung bei Vonovia wurde in der vergangenen Handelswoche jäh ausgestoppt. Das dürfte vor allem viele Dividendenjäger getroffen haben, denn der Immobilienkonzern steht bei diesen traditionell hoch im Kurs. Kein Wunder, denn bei den nächsten Ausschüttungen dürfen sich Anleger auf satte Dividenden einstellen.Kurz und knapp• Die Durchschnittsprognose für die nächste Ausschüttung liegt bei 1,28 Euro je Aktie.• In den darauffolgenden Jahren wird mit noch höheren Dividenden gerechnet.• Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär