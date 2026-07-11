© Foto: Dall-EDer S&P 500 könnte laut Trivariate durch die wachsende KI-Nachfrage und starker Tech-Gewinne erstmals die Marke von 8.000 Punkten erreichen.Nach Einschätzung von Trivariate Research sprechen steigende Unternehmensgewinne, die Dynamik im KI-Sektor und die starke Entwicklung von Halbleiterwerten wie Micron für weiteres Aufwärtspotenzial beim S&P 500. Der US-Leitindex S&P 500 könnte in den kommenden Monaten erstmals die Marke von 8.000 Punkten überschreiten. Zu dieser Einschätzung kommt Trivariate Research in einer aktuellen Analyse. Firmengründer Adam Parker sieht insbesondere die anhaltend starke Gewinnentwicklung im Technologiesektor als entscheidenden Treiber für den nächsten Aufwärtsschub …
Enthaltene Werte: US5951121038,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE