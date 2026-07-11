Fonds. Klingt nach Langeweile, nach Bankmeetings, nach Zahlenkolonnen in Times New Roman. Stimmt - meistens. Beim Dividende 4 Plus Fonds ist das anders. Und wer einmal auf die diesjährige Performance schaut, hört schnell auf, das Thema zu gähnen.Vier Mal im Jahr Geld aufs Konto. Nicht als vages Versprechen, nicht "wenn der Markt mitspielt" - sondern als festes Konzept. Einmal pro Quartal schüttet der Dividende 4 Plus Fonds (HAFX6R) ein Prozent aus, macht zusammen 4 Prozent pro Jahr. Egal, was die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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