HSBC senkt das Kursziel für Microsoft leicht, bleibt aber bei "Kaufen". Starkes Azure-Wachstum trifft auf steigende Milliardeninvestitionen. Was Anleger jetzt über Cashflow und Bewertung wissen sollten. Die Analysten von HSBC bleiben bei Microsoft optimistisch, drehen aber leicht an der Preisschraube nach unten. In einer aktuellen Studie bekräftigt die Bank ihre Kaufempfehlung für den Softwarekonzern, senkt das Kursziel jedoch von 571 auf 567 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 383,34 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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