XRP Kurs erobert 1,10 Dollar zurück, während Standard Chartered das Jahresziel um 65 Prozent senkt

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Der XRP Kurs durchbrach am 10. Juli die Marke von 1,10 Dollar mit einem Volumenschub, der den Token aus seiner tagelangen Seitwärtsbewegung befreite. In derselben Woche kürzte Standard Chartered das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar, ein Einschnitt um 65 Prozent, der den gesamten Markt aufhorchen ließ. Trotzdem erreichten die kumulierten Zuflüsse in Spot-XRP-ETFs mittlerweile 1,47 Milliarden Dollar nach acht aufeinanderfolgenden positiven Wochen. Die Börsenreserven fielen auf ein Siebenjahrestief, und Ripple sicherte sich am 6. Juli die volle MiCA-CASP-Lizenz aus Luxemburg. Welches Signal wiegt beim XRP Kurs schwerer, das gedrückte Analystenurteil oder das Milliarden-Vertrauen, das weiterhin in die ETFs fließt?

XRP Kurs zwischen Analystenkürzung und institutionellen Zuflüssen

Der XRP Kurs notiert am 10. Juli 2026 bei rund 1,11 Dollar, nachdem Käufer den Widerstand bei 1,10 Dollar mit einem deutlichen Volumenschub durchbrachen laut CoinDesk. Im Juni fiel der Token um rund 20 Prozent von 1,30 auf 1,04 Dollar und erreichte das schwächste Niveau seit Ende 2024. Seit dem Zyklushoch von 3,65 Dollar im Juli 2025 hat XRP etwa 70 Prozent an Wert verloren. Standard Chartered senkte das Jahresendziel von 8,00 auf 2,80 Dollar und korrigierte damit zum zweiten Mal in diesem Jahr die Erwartungen deutlich nach unten. Selbst das reduzierte Ziel liegt jedoch immer noch rund 150 Prozent über dem aktuellen XRP Kurs.

Die On-Chain-Daten widersprechen dem bärischen Analystenurteil. Die Börsenreserven sanken auf rund 1,6 Milliarden Token und markierten damit ein Siebenjahrestief laut wallstreetONLINE. Der Binance Scarcity Index stieg auf 0,77, den höchsten Wert seit Mitte 2024, und signalisiert abnehmendes verfügbares Angebot.

Spot-XRP-ETFs schlossen ihre achte Woche in Folge mit positiven Zuflüssen ab und steigerten die kumulierte Nachfrage auf über 1,47 Milliarden Dollar. Ripple erhielt am 6. Juli die volle MiCA-CASP-Lizenz von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF und darf nun regulierte Krypto-Zahlungen in 30 europäischen Ländern anbieten.

Der CLARITY Act verpasste das vom Weißen Haus angestrebte Ziel am 4. Juli, und der US-Senat kehrt am 13. Juli aus der Sommerpause zurück. Eine Abstimmung wird frühestens Ende Juli oder Anfang August erwartet, wobei das Verteidigungsgesetz bei der Rückkehr Vorrang hat. Changelly sieht den Juli-Durchschnitt beim XRP Kurs bei 1,17 Dollar, was vom aktuellen Niveau nur einen einstelligen Prozentgewinn bedeutet.

Der Fear and Greed Index steht bei 22 und zeigt extreme Angst im gesamten Kryptomarkt. Der Widerstand wartet bei 1,18 bis 1,20 Dollar, während die Unterstützung bei 1,00 bis 1,05 Dollar hält. Bei einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar liefert selbst ein Sprung auf 1,50 Dollar nur rund 35 Prozent Rendite, und diese Begrenzung öffnet den Blick auf Einstiege, die gelistete Tokens nicht mehr bieten können.

Pepeto setzt mit einem Risk Scorer auf Sicherheit vor dem erwarteten Listing

Wenn die größten Kursgewinne eines Tokens von frühen Haltern bereits mitgenommen wurden, fehlt neuen Wallets der Hebel, der finanzielle Ausgangspositionen verändern kann. Pepeto steht auf der anderen Seite dieser Zeitachse und bietet einen Presale-Einstieg, der erst mit dem Binance-Listing durch den offenen Marktpreis abgelöst wird. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat das Projekt aufgebaut, und der Presale zog bislang mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital an, während der Markt in extremer Angst verharrte.

Die Plattform hinter Pepeto arbeitet mit einem Risk Scorer, der jeden Smart Contract vor dem Einsatz von Kapital analysiert und Schwachstellen identifiziert, bevor ein einziger Dollar in ein Projekt fließt. Diese Funktion adressiert ein Problem, das den Kryptomarkt im Jahr 2025 Milliarden gekostet hat, und gibt Nutzern ein Werkzeug zur eigenen Absicherung. Die Cross-Chain-Bridge ermöglicht Transfers zwischen Blockchains, ohne dass Gebühren das eingesetzte Kapital schmälern.

Vor dem öffentlichen Verkaufsstart ließ das Pepeto-Team den vollständigen Plattform-Code von SolidProof in einem unabhängigen Audit prüfen und die Ergebnisse veröffentlichen. Dieser Schritt trennt das Projekt von Presales, die ohne externe Codeprüfung starten und den Teilnehmern kein Sicherheitsnetz bieten. Sobald das Listing auf der Börse stattfindet, ersetzt der offene Handelspreis den festen Presale-Einstieg dauerhaft. Analysten sehen auf Basis der Struktur und des bestehenden Kapitals Potenzial für deutliche Multiplikatoren, und die Wallets, die jetzt einsteigen, positionieren sich vor dem Moment, in dem der Markt die Bewertung übernimmt.

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Fazit

Der XRP Kurs bewegt sich zwischen der festen Unterstützung bei 1,00 Dollar und dem Widerstand bei 1,20 Dollar, und selbst das gesenkte Jahresziel von 2,80 Dollar bietet bei 68 Milliarden Marktkapitalisierung begrenzte Vervielfachung. Pepeto existiert in einer anderen Position, weil der Einstieg noch vom Presale kontrolliert wird und diese Kontrolle mit dem Listing endet.

Der XRP Kurs dominiert die Schlagzeilen, doch die Wallets im Pepeto-Presale kalkulieren mit einem Listing-Ereignis, das den Einstiegspreis in einen Börsenkurs umwandelt. Das Binance-Listing geschieht unabhängig vom CLARITY Act, und der Unterschied liegt darin, wer zum Presale-Preis eingestiegen ist und wer den Börsenkurs bezahlt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Stand, und der XRP Kurs macht deutlich, warum der Moment vor dem Börsenstart über das Ergebnis entscheidet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Prognose für den XRP Kurs im Juli 2026?

Der XRP Kurs hat Ziele zwischen 1,17 Dollar laut Changelly und 2,80 Dollar laut Standard Chartered für das Jahresende. Der Token muss die Widerstandszone bei 1,18 bis 1,20 Dollar nachhaltig zurückerobern, um den langfristigen Abwärtstrend zu beenden.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet einen Risk Scorer zur Vertragsanalyse, eine gebührenfreie Cross-Chain-Bridge und wurde von SolidProof geprüft, bevor der Presale startete. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins leitet das Projekt, und mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits eingeflossen. Alle Details finden Sie auf pepetocoin.com und auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.