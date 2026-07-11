GOLD: Zeichen auf leichte Erholung - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 29/2026

Nach einer volatilen Handelswoche und Kursverlusten von rund 1,5% auf Wochensicht stabilisiert sich das Edelmetall knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 4.100 US-Dollar. Während die kurzfristigen Zeitebenen noch um eine klare Richtung kämpfen, stehen die Zeichen für die kommenden Tage laut technischer Analyse leicht auf Erholung. Unser Wochenausblick zeigt die entscheidenden Chartmarken, die aktive Trader jetzt im Auge behalten müssen.

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- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655XXX - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 11.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

?? Goldpreis Rückblick: So lief die vergangene Handelswoche (06.07.2026 - 10.07.2026)

Der Goldpreis startete am

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