Hot Stocks KW 28 / 2026: Computersysteme & Netzwerke - Schaufelverkäufer im digitalen Goldrausch!

Infrastruktur schlägt Software

Während der Markt gebannt auf die Software-Giganten des Silicon Valley starrt, formiert sich in der zweiten Reihe eine weitaus fundamentalere Rallye. Ohne gigantische Rechenzentren, ultraschnelle Netzwerke und massive Speicherkapazitäten bleibt jede künstliche Intelligenz nur graue Theorie. Die wahre Musik spielt derzeit bei den Hardware- und Infrastruktur-Riesen.

In dieser Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf vier Schlüsselspieler - Cisco, NetApp, Dell und Arista Networks. Alle vier Titel zeigen, dass der Fokus im Tech-Sektor von reiner Software-Fantasie hin zu handfester physischer Infrastruktur (Server, Speicher, superschnelle Kabel/Switche) gerückt ist.

Arista Networks (ANET)

Der Chart von Arista ist extrem spannend. Nach einem heftigen Rücksetzer im Mai (Rückschlag nach den letzten Earnings) hat sich die Aktie eindrucksvoll zurückgekämpft. Anfang Juli gab es eine regelrechte Kursexplosion. Arista ist der absolute Liebling der Wall Street, wenn es um das "Gehirn" der Rechenzentren geht. Der Auslöser für den jüngsten Kurssprung war die Vorstellung der neuen 7060XE7-Serie - Netzwerkplattformen, die 1,6 Terabit pro Sekunde verarbeiten können. Das verdoppelt den bisherigen Standard und ist essenziell für die nächste Generation von KI-Clustern. Am 30. Juli stehen die Q2-Zahlen an - das wird der nächste große Härtetest.

Dell (DELL)

Dell ist einer der absoluten Outperformer des Jahres. Seit dem Ausbruch im März bei 125 USD kennt die Aktie fast nur eine Richtung: nach oben. Ende Mai wurde ein Rekordhoch bei knapp 475 USD markiert. Der Wert konsolidierte im Juni volatil über der 20-Tagelinie. Zuletzt gab es wieder deutliche Aufwärtsimpulse. Die Aktie schickt sich an, das Allzeithoch erneut zu testen. Dell profitiert massiv von der schier unersättlichen Nachfrage nach KI-Servern (bestückt mit Nvidia-Chips). Das Unternehmen liefert die physische Infrastruktur, die Rechenzentren weltweit jetzt akut benötigen.

NetApp (NTAP)

Nach dem massiven Kurssprung Ende Mai auf über 190 USD kam es bei NetApp im Juni zu Gewinnmitnahmen. Der Kurs konsolidierte bis auf ca. 150 USD herunter, fand Unterstützung nahe dem EMA 20 und schoss in den letzten Tagen wieder dynamisch nach oben. Ohne gigantische Datenmengen gibt es keine künstliche Intelligenz - und NetApp liefert die Speicherarchitektur dafür. Die Vertiefung der Kooperation mit der Google Cloud für souveräne, KI-bereite Datenplattformen treibt den Kurs an.

Cisco Systems (CSCO)

Cisco hat nach einer längeren Seitwärtsphase im Frühjahr einen dynamischen Aufwärtsimpuls gestartet, der Ende Mai in einem Hoch bei rund 130 USD gipfelte. Nach einer gesunden Korrektur hat die Aktie exakt an der 50-Tagelinie Halt gefunden und dreht nun wieder nach oben. Sie hat den EMA 20 zurückerobert, was kurzfristig wieder bullisch zu werten ist. Cisco galt lange Zeit als "träger" Netzwerkgigant. Doch das Blatt hat sich gewendet. Mit den starken Q3-Zahlen und neuen Partnerschaften im KI-Bereich springt Cisco auf den KI-Zug auf.

Tagescharts vom 10.07.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 11.07.2026

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