Viele Anleger fürchten eine KI-Blase. Der Vermögensverwalter Jennison widerspricht: Bewertungen seien niedriger als zur Dotcom-Zeit, die Nachfrage real und der Investitionszyklus mehrjährig. Doch nicht alle Aktien profitieren. Die Debatte über künstliche Intelligenz wird an den Märkten kritischer. Viele Anleger sorgen sich um Bewertungen, steigende Investitionen, Engpässe beim Ausbau der Infrastruktur und mögliche Folgen für andere Branchen. Mark Baribeau, Head of Global Equity bei Jennison, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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