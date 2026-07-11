Krypto News im Juli 2026 zeigen XRP nach der SEC-Einigung bei 1,10 Dollar und einen gespaltenen Markt

Anzeige / Werbung

XRP sprang Anfang Juli um mehr als 20 Prozent auf 1,14 Dollar, nachdem Ripple und die SEC am 1. Juli eine formelle Einigung bekanntgaben, die jahrelange regulatorische Unsicherheit beseitigte. Die Krypto News dieser Woche berichten von einer Mastercard-Partnerschaft, die Ripple als Abwicklungspartner für ein neues KI-Zahlungsnetzwerk benennt. Der CLARITY Act steckt im US-Senat fest, und Polymarket gibt der Verabschiedung in 2026 nur 39 Prozent Wahrscheinlichkeit. Trotzdem verharrt der Fear and Greed Index bei 22 in extremer Angst. Reichen ETF-Zuflüsse und neue Partnerschaften allein für einen Ausbruch, oder braucht der Markt einen Katalysator, der nicht von politischen Entscheidungen abhängt?

Krypto News zeigen XRP zwischen SEC-Einigung, Mastercard-Deal und einem blockierten Gesetz

XRP wird am 11. Juli 2026 bei rund 1,10 Dollar gehandelt und liegt damit 70 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025, wie wallstreet-online berichtete. Die formelle Einigung zwischen Ripple und der SEC am 1. Juli beseitigte regulatorische Unsicherheiten und löste einen Kurssprung von über 20 Prozent aus. Ein Short Squeeze am 3. Juli verstärkte die Bewegung und liquidierte Millionen an Bear-Positionen. Die Krypto News ordneten den Anstieg als technischen Ausbruch ein, der einen monatelangen Abwärtstrend beendete. Mastercard benannte Ripple als Abwicklungspartner seines neuen KI-Zahlungsnetzwerks und unterstrich damit den institutionellen Nutzen von XRP.

Spot-XRP-ETFs verzeichneten die achte positive Woche in Folge mit kumulierten Zuflüssen von 1,47 Milliarden Dollar. Aktive Wallets stiegen in zwei Wochen um 72 Prozent, während die Börsensalden gleichzeitig sanken, was auf Akkumulation statt Verkaufsdruck hindeutet. Goldman Sachs liquidierte allerdings seine gesamte XRP-ETF-Position im Wert von 154 Millionen Dollar, ein Signal, das in den Krypto News für Diskussionen sorgte. Ripple erhielt in derselben Woche die vollständige MiCA-Lizenz in Luxemburg und erfüllte damit alle europäischen Regulierungsanforderungen. Die Krypto News bestätigen, dass die Infrastruktur um XRP wächst, aber der Kurs reagiert nur verhalten.

Der CLARITY Act, der XRP eine klare Einordnung als Rohstoff geben würde, verpasste die vom Weißen Haus gesetzte Frist am 4. Juli. Der Senat verließ Washington am 29. Juni und kehrt erst am 13. Juli zurück. Standard Chartered senkte das Jahresendziel für XRP von 8,00 auf 2,80 Dollar, wie CoinGecko zeigte.

Selbst bei 2,80 Dollar liefert XRP nur rund 2,5x vom aktuellen Niveau, und die Krypto News machen deutlich, dass dieser Anstieg von einer Senatsabstimmung abhängt. Für Anleger, die nicht auf politische Prozesse warten wollen, stellt sich die Frage, wo ein konkreter Listing-Katalysator bereits im Kalender steht.

Pepeto setzt mit dem Risk Scorer auf Vertragssicherheit, während XRP auf den Senat wartet

XRP wartet auf ein Gesetz, dessen Abstimmung frühestens Ende Juli stattfinden kann, und selbst ein positives Ergebnis verschiebt den Kurs nur in eine begrenzte Spanne. In diesem Umfeld richtet sich der Blick auf Projekte, deren Katalysator nicht von politischen Entscheidungen abhängt, sondern von einem konkreten Listing-Termin. Pepeto steht an diesem Punkt, weil das erwartete Binance-Listing den festen Presale-Preis durch einen offenen Marktpreis ersetzen wird.

Das Netzwerk stellt Anlegern einen Risk Scorer zur Verfügung, der jeden Smart Contract auf Schwachstellen und versteckte Funktionen überprüft, bevor Kapital in den Handel fließt. Dieses Werkzeug adressiert ein Problem, das die Krypto News regelmäßig in den Vordergrund rücken, weil Betrug und fehlerhafte Verträge bei neuen Token alltäglich geworden sind.

Pepeto ergänzt den Risk Scorer durch PepetoSwap als gebührenfreie Handelsplattform und eine Cross-Chain Bridge, die Token zwischen mehreren Blockchains bewegt, ohne Transferkosten zu erheben.

Der Kryptomarkt wird jeden Tag vielschichtiger, und die Krypto News berichten regelmäßig über Code-Diebstahl und manipulierte Verträge bei großen Protokollen. Pepeto gibt jedem Trader Zugang zu professionellen Risikobewertungen, ohne Gebühren im gesamten Netzwerk zu erheben. Mehr als 10 Millionen Dollar sind im Presale zusammengekommen, obwohl der breitere Markt von extremer Angst beherrscht wird.

Das Projekt wird von einem ehemaligen Binance-Experten angeführt und stellt insgesamt 420 Billionen Token zum Presale-Kurs von 0,000000188 Dollar bereit. Die gesamte Codebasis hat eine lückenlose Prüfung durch SolidProof durchlaufen, wobei jeder Vertrag einzeln verifiziert und der Bericht für die Öffentlichkeit auf der Pepeto-Website bereitgestellt wurde.

Das Listing bei Binance nähert sich, und der Presale-Einstieg existiert nur bis zu dem Tag, an dem der offene Handel beginnt. Danach bestimmt der Markt den Preis allein.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Die Krypto News im Juli 2026 zeigen einen XRP-Markt, der zwischen Einigung, Partnerschaft und einem blockierten Gesetz feststeckt. XRP hat fundamentale Stärke, doch bei 69 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung liefert der Token nur begrenzte Renditen. Jeder Zyklus bringt dieselben zwei Gruppen hervor, die Wallets, die während der Angst eingestiegen sind, und die, die danach darüber gelesen haben. Die Krypto News deuten auf die gleiche Konstellation hin, die frühe Einstiege belohnt hat. Die offizielle Pepeto-Website zeigt geprüfte Werkzeuge und das erwartete Binance-Listing. Jetzt einzusteigen bedeutet, den Listing-Tag als Gewinner zu erleben und nicht als Zuschauer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Krypto News im Juli 2026 für XRP?

Die wichtigste Krypto News ist die formelle Einigung zwischen Ripple und der SEC am 1. Juli, die regulatorische Unsicherheit beseitigte. Der CLARITY Act als nächster Katalysator steckt im Senat fest, und eine Abstimmung kann frühestens Ende Juli stattfinden.

Warum gewinnt Pepeto gerade jetzt an Aufmerksamkeit in den Krypto News?

Pepeto hat während extremer Marktangst mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und liefert mit dem Risk Scorer, PepetoSwap und einer Cross-Chain Bridge fertige Werkzeuge vor dem erwarteten Binance-Listing. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).