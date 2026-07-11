Dogecoin Prognose Juli 2026 nach DOGE Pay Start bei 6.000 Händlern und Nasdaq-Debüt

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DOGE Pay läuft seit dem 9. Juni bei mehr als 6.000 Händlern, doch die Dogecoin Prognose zeigt keinen Effekt auf den Kurs. DOGE notiert bei 0,074 Dollar nach neun Verlustmonaten in Folge und liegt 90 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,7376 Dollar. House of Doge handelt seit dem 1. Juli auf dem Nasdaq unter dem Ticker HODO, und trotzdem bewegt sich der Token nicht. Die SEC und die CFTC stuften DOGE im März 2026 gemeinsam als digitale Ware ein. Reicht die neue Infrastruktur für eine Wende, oder liegt die echte Rendite in einem Einstieg, den der breite Markt noch nicht entdeckt hat?

Dogecoin Prognose zwischen Zahlungsoffensive und stagnierendem Kurs

Die Dogecoin Prognose für Juli 2026 beginnt mit einer Zahlungsoffensive, die DOGE erstmals echte Händlerakzeptanz bringt. DOGE Pay startete am 9. Juni über eine Partnerschaft zwischen House of Doge und MoonPay mit Zugang zu mehr als 6.000 Händlern und einer Bearbeitungsgebühr von einem Prozent, wie FinanceFeeds berichtete. Der vollständige Rollout ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Separat schloss House of Doge eine Fusion mit Brag House Holdings ab und handelt seit dem 1. Juli unter dem Ticker HODO auf dem Nasdaq. Damit hat DOGE zum ersten Mal eine direkte Verbindung zu den traditionellen Finanzmärkten.

DOGE notiert am 11. Juli bei rund 0,074 Dollar und hat allein im Juni 30 Prozent verloren. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 11,5 Milliarden Dollar, und der Token befindet sich 90 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,7376 Dollar aus dem Mai 2021. Der Fear and Greed Index steht bei 21 und signalisiert extreme Angst am Markt. DogeOS hat unter der Führung von Polychain Capital 6,9 Millionen Dollar eingesammelt, um Smart Contracts und Gaming auf die Dogecoin-Blockchain zu bringen, doch der Start liegt frühestens im Sommer 2026.

Die Dogecoin Prognose von Changelly setzt den Juli-Durchschnitt bei 0,075 Dollar an, während FinanceFeeds im Basisszenario 0,15 Dollar und im Bullenszenario 0,22 Dollar bis Jahresende sieht. Die ETFs verwalten zusammen kaum 20 Millionen Dollar, was zeigt, dass institutionelles Kapital bisher kaum eingeflossen ist. Die jährliche Angebotsinflation von 3,3 Prozent bleibt ein strukturelles Hindernis, denn das Protokoll gibt jedes Jahr rund 5 Milliarden neue Coins aus. Die Unterstützung liegt bei 0,072 Dollar und der nächste Widerstand wartet bei 0,082 Dollar nahe dem 50-Tage-Durchschnitt. Während DOGE an seiner Zahlungsinfrastruktur arbeitet, bewegt sich Kapital gleichzeitig in Projekte, die ihre Werkzeuge bereits vor dem ersten Handelstag fertig haben.

Pepeto bringt eine Cross-Chain-Bridge in den Meme-Sektor

Die Herausforderung, die Trader im Meme-Sektor täglich erleben, ist der Transfer von Token zwischen verschiedenen Netzwerken. Doppelte Gasgebühren und separate Wallets bremsen jeden Positionswechsel, und genau dieses Problem adressiert ein Presale-Projekt, das bereits eine funktionierende Lösung gebaut hat. Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen mehreren Blockchains bewegt, ohne die Kosten, die auf anderen Plattformen bei jedem Netzwerktransfer anfallen. Die Plattform wurde so konzipiert, dass Halter vom ersten Tag an ein funktionierendes Handelswerkzeug nutzen können, anstatt auf ein Listing warten zu müssen.

PepetoSwap ergänzt die Bridge und ermöglicht den Tausch von Token ohne Handelsgebühren, sodass der vollständige Gegenwert beim Halter bleibt. Das Projekt umfasst insgesamt 420 Billionen Token zu einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und als sicher eingestuft.

Mehr als 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital sammelten sich, während der Fear and Greed Index auf extremer Angst stand, was die Überzeugung der einsteigenden Wallets unterstreicht. Die Fundamentaldaten sind verifiziert, und die Geschwindigkeit, mit der jede Presale-Phase gefüllt wird, bestätigt das Vertrauen der Käufer in das erwartete Listing. Während die Dogecoin Prognose auf Katalysatoren wartet, die Monate entfernt liegen, liefert Pepeto seine Werkzeuge bereits heute.

Die Leitung liegt bei einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und das erwartete Binance-Listing bildet den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur Börse. Für die Dogecoin Prognose entsteht damit eine neue Vergleichsgröße, denn selbst im Bullenszenario erreicht DOGE nur 0,22 Dollar, was bei einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar ein begrenztes Vielfaches darstellt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Preis und die verbleibende Allokation. Die Wallets, die jetzt einsteigen, positionieren sich für den Moment, in dem der Börsenstart den Presale-Preis durch einen frei handelbaren Marktkurs ablöst. Dieses Zeitfenster existiert nur, solange der Presale geöffnet bleibt.

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Fazit

Die Dogecoin Prognose zeigt einen Meme-Coin, der zum ersten Mal echte Zahlungsinfrastruktur und Börsenzugang vorweisen kann, doch die größten Gewinne entstehen selten bei Token, die bereits eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar tragen. Im letzten Zyklus waren es die Wallets, die vor der Masse eingestiegen sind, die Vermögen aufgebaut haben, und diejenigen, die gezögert haben, wünschten sich Jahre danach, früher gehandelt zu haben. Wer den Einstieg über die offizielle Pepeto-Website nutzt, sichert sich eine Position, die nach dem Listing in dieser Form nicht mehr existiert. Die Dogecoin Prognose bestätigt, warum das Timing jetzt entscheidend ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Dogecoin Prognose für Juli 2026?

Die Dogecoin Prognose zeigt DOGE bei 0,074 Dollar mit einer Unterstützung bei 0,072 Dollar und einem Widerstand bei 0,082 Dollar. DOGE Pay erreichte 6.000 Händler und House of Doge handelt seit Juli auf dem Nasdaq als HODO.

Was ist Pepeto und wo findet man den Presale?

Pepeto ist ein Meme-Token-Projekt mit einer funktionierenden Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap als gebührenfreie Handelsplattform, gesichert durch ein SolidProof-Audit. Alle Presale-Details finden Sie auf der offiziellen Website unter https://pepetocoin.com.