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Drei Verlustquartale in Folge stellen die Ethereum Prognose vor ein Novum in der Geschichte des Tokens. ETH notiert am 11. Juli bei rund 1.795 Dollar und liegt 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.955 Dollar. Ein Short Squeeze am 3. Juli liquidierte 281 Millionen Dollar an bärischen Positionen. Citi senkte das Kursziel auf 2.240 Dollar, doch Standard Chartered hält bei 4.000 Dollar. Ethereum Institutional startete am 1. Juli mit über 500 Bankbeziehungen. Reicht dieser Aufbau für eine Wende der Ethereum Prognose, oder braucht Kapital einen kürzeren Weg?

Ethereum Prognose nach drei historischen Verlustquartalen und institutionellem Neustart

Q4 2025 schloss mit minus 28 Prozent, Q1 2026 brachte minus 29 Prozent, und Q2 2026 endete mit minus 25 Prozent, wie wallstreet-online berichtete. Drei rote Quartalskerzen in Folge sind eine absolute Premiere in der gesamten Kurshistorie von Ethereum. Der Kurs notiert bei rund 1.795 Dollar nach einer Erholung vom Mehrmonatstief bei 1.570 Dollar am Monatsanfang. Citi senkte laut CoinDesk das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und kürzte die erwarteten Netto-ETF-Zuflüsse auf null. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar an Kapital und verstärkten den Druck auf die Ethereum Prognose.

Die Foundation brachte am 1. Juli 4.938 ETH im Wert von 7,86 Millionen Dollar ins Netzwerk ein und strich 54 Stellen. Die gemeinnützige Organisation Ethereum Institutional startete am selben Tag mit Unterstützung von Joe Lubin und über 500 Bankbeziehungen. Vitalik Buterin stellte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan vor, und das Glamsterdam-Upgrade zielt auf die zweite Jahreshälfte 2026.

BlackRock lancierte laut CoinDesk im März den iShares Staked Ethereum Trust ETF unter dem Ticker ETHB. Am 3. Juli liquidierte ein Short Squeeze bärische Positionen im Wert von 281 Millionen Dollar und trieb die Ethereum Prognose kurzfristig ins Positive. Der 200-Tage-EMA liegt bei 2.317 Dollar und damit 35 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Standard Chartered hält bei 4.000 Dollar fest, und Changelly setzt den Juli-Durchschnitt bei 2.341 Dollar an. Der Fear and Greed Index steht bei 12 und zeigt extreme Angst. Selbst bei 4.000 Dollar liefert ETH vom aktuellen Niveau unter 2,5x über Monate. Die Ethereum Prognose zeigt damit eine Lücke zwischen Erholung und echter Vervielfachung, und genau in dieser Lücke sucht Kapital nach Einstiegen mit kürzerem Weg zum Ergebnis.

Pepeto prüft jeden Trade mit einem Risk Scorer, bevor Kapital fließt

Die Ethereum Prognose zeigt einen langsamen Weg zur Erholung, doch bei 216 Milliarden Dollar Bewertung bleibt der Abstand zu einem echten Multiplikator weit. Presale-Einstiege fixieren einen Preis, der nicht fällt, wenn der Markt verkauft. Diese Stabilität findet sich nach drei roten Quartalen kaum an einem anderen Ort.

Der Risk Scorer von Pepeto liest Smart Contracts, bevor ein Trade ausgeführt wird, und liefert eine Bewertung, die das Risiko jeder Position transparent macht. Die Cross-Chain Bridge entfernt die Gebühren, die Händler bei jedem Transfer zwischen Blockchains verlieren, und verlangt für diesen Schritt kein Entgelt. Die meisten Plattformen berechnen für beide Funktionen eine Gebühr, und Pepeto verlangt für keine davon etwas. Hinter dem Projekt steht ein ehemaliger Binance-Experte, dessen Erfahrung mit Hochvolumen-Plattformen die gesamte Architektur der Handelsinfrastruktur geprägt hat.

Vor dem Eintritt der ersten Wallet hat SolidProof den vollständigen Smart Contract geprüft und die Sicherheit jeder Codezeile bestätigt. In den Presale sind bisher mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und der Einstiegspreis bleibt fixiert. Die 420 Billionen Token spiegeln den Aufbau des originalen PEPE-Tokens, der über 11 Milliarden Dollar erreichte. ETH müsste sich verdreifachen, um sein Hoch zu erreichen, während ein Token mit sieben Nullen kein Widerstandsniveau über sich hat, bis die Börse eines setzt.

Jede abgeschlossene Presale-Phase bringt das Listing-Ereignis näher, während der Einstiegspreis fixiert bleibt. Die Investoren, die echten Wohlstand aus dem Kryptomarkt aufgebaut haben, trafen alle eine gemeinsame Entscheidung, und diese Entscheidung war, zu handeln, solange der Einstieg offen war. Der Einstieg zum aktuellen Preis endet, sobald das Börsen-Listing den Handel eröffnet und einen neuen Wert festlegt. Tausende bestätigte Wallets zeigen bereits dieselbe Entscheidung, und die Ethereum Prognose allein erfasst nicht den Spielraum, der nur vor dem Listing existiert.

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Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung, doch der Markt könnte im Rest des Quartals noch Risiken bereithalten. Renditen, die eine Ausgangslage verändern, entstehen durch Einstiege, die gelistete Märkte bei hoher Bewertung nicht replizieren können. Pepeto bietet Risk Scorer, gebührenfreie Bridge und von SolidProof geprüften Code auf einer Presale-Stufe, die vor dem erwarteten Listing zugänglich ist. Wer in früheren Zyklen Wohlstand aus Krypto aufgebaut hat, handelte, solange der Einstieg offen war. Die Ethereum Prognose blickt auf 2.240 Dollar, doch der Abstand zwischen Presale und Listing erzeugt einen Spielraum, den ETH bei 216 Milliarden Dollar Bewertung nicht bieten kann.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH notiert am 11. Juli bei rund 1.795 Dollar nach einer Erholung vom Tief bei 1.570 Dollar. Citi sieht ein 12-Monats-Ziel bei 2.240 Dollar, und das Glamsterdam-Upgrade in der zweiten Jahreshälfte 2026 gilt als nächster technischer Katalysator für die Ethereum Prognose.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Marktangst an?

Pepeto bietet einen Risk Scorer, der Smart Contracts vor jedem Trade prüft, und eine gebührenfreie Cross-Chain Bridge. SolidProof hat den vollständigen Code vor dem Presale-Start geprüft und die Integrität jeder Funktion bestätigt. Alle Details zum Presale finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).