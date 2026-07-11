XRP Kurs bei 1,10 Dollar nach MiCA-Lizenz und sinkenden Binance-Beständen

Anzeige / Werbung

Ripples frisch erteilte MiCA-Lizenz macht XRP zum ersten vollständig EU-konformen Token eines großen Zahlungsnetzwerks, doch der XRP Kurs reagiert verhalten und notiert bei rund 1,10 Dollar. Der Token liegt damit 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Spot-ETF-Produkte verzeichnen seit acht Wochen positive Zuflüsse, während Bitcoin- und Ethereum-Fonds im selben Zeitraum Abflüsse meldeten. Gleichzeitig senkte Standard Chartered das Jahresziel von 8,00 auf 2,80 Dollar und sorgte damit für Verunsicherung bei Anlegern. Reicht die institutionelle Nachfrage, um den XRP Kurs aus dem Abwärtstrend zu befreien, oder sucht das Kapital bereits nach anderen Wegen?

XRP Kurs zwischen MiCA-Meilenstein und stagnierendem Ausbruch

Die kürzlich erteilte MiCA-Lizenz an Ripple gilt als regulatorischer Meilenstein für den gesamten Kryptomarkt. Ripple ist damit das erste große Zahlungsnetzwerk, das die vollständige Konformität mit der europäischen Kryptoverordnung erreicht hat. Analysten von BTC-Echo bewerten diesen Schritt als potenziellen Auslöser für eine Rallye, denn institutionelle Investoren erhalten dadurch rechtliche Sicherheit beim Einsatz von XRP in der Eurozone. Der XRP Kurs reagierte zunächst mit einem Anstieg von gut einem Prozent innerhalb von 24 Stunden.

Parallel dazu sinkt das XRP-Angebot auf Binance deutlich, was auf eine verstärkte Akkumulation durch Großinvestoren hindeutet. Rund 123 Millionen XRP wurden zuletzt von Börsen abgezogen, ein Anstieg von 200 Prozent gegenüber den Vorwochen. Die Spot-ETF-Produkte haben laut Finanznachrichten.de seit acht Wochen positive Zuflüsse verzeichnet und machen XRP zur einzigen Krypto-ETF-Kategorie mit durchgehend positivem Kapitalfluss. Diese Entwicklung zeigt, dass institutionelles Kapital den XRP Kurs auf einem Niveau stützt, das rein von Privatanlegern kaum zu halten wäre.

Der CLARITY Act, der XRP als Rohstoff klassifizieren soll, verpasste sein ursprüngliches Zeitfenster am 4. Juli und liegt nun im US-Senat auf Eis. Eine Abstimmung kommt frühestens Ende Juli in Betracht, nachdem der Senat am 13. Juli aus der Pause zurückkehrt. Das Open Interest bei XRP-Futures auf Binance fiel auf rund 397 Millionen Token und erreichte damit den niedrigsten Stand seit drei Monaten, wie Daten von CryptoQuant zeigen.

Standard Chartered senkte das Jahresziel für den XRP Kurs von 8,00 auf 2,80 Dollar und kürzte damit die Erwartungen um 65 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 69 Milliarden Dollar liefert selbst das optimistische Ziel von 2,80 Dollar lediglich eine Verdopplung über mehrere Monate. Für Anleger, die in diesem Zyklus größere Multiplikatoren suchen, stellt sich die Frage, welcher Einstieg diesen Abstand bieten kann.

Pepeto bringt mit PepetoSwap einen gebührenfreien Handelsplatz für Meme-Token

Während der XRP Kurs an einer Marktkapitalisierung von 69 Milliarden Dollar arbeitet, fließt Kapital in Projekte mit deutlich kleinerem Ausgangswert und funktionierenden Werkzeugen. Der Meme-Token-Markt hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Projekte gesehen, die mit nichts als einem Logo und einem Versprechen gestartet sind. Anleger, die auf solche Versprechen gesetzt haben, verloren Kapital und Zeit mit Roadmaps, die nie umgesetzt wurden.

Pepeto wurde entwickelt, um dieses Problem von Grund auf zu lösen. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat mit PepetoSwap eine Handelsebene geschaffen, auf der Anleger Meme-Token ohne die Gebühren tauschen können, die auf zentralisierten Plattformen die Rendite schmälern. Parallel dazu verbindet eine Cross-Chain-Bridge die wichtigsten Netzwerke und lässt Anleger ihre Token mit einer einzigen Transaktion zwischen Blockchains verschieben, ohne Gebühren doppelt zu entrichten. Diese Werkzeuge befinden sich nicht auf einer zukünftigen Roadmap, sondern sind auf der offiziellen Pepeto-Website bereits einsatzbereit.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat den gesamten Smart Contract vor dem Start des Presales einer vollständigen Prüfung unterzogen und als sicher bestätigt. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token gibt der Handelsplattform genügend Liquiditätstiefe für den erwarteten Handelsstart auf großen Börsen. Der Einstiegspreis liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, ein Niveau, das ausschließlich während der laufenden Presale-Phase existiert.

Der Unterschied zu einem Token mit 69 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist die verbleibende Strecke nach oben. Ein Coin bei 1,10 Dollar braucht enormes neues Kapital für signifikante prozentuale Gewinne, aber ein Presale-Token mit geprüften Werkzeugen und einem Listing-Zeitplan kann von einem Bruchteil dieses Startpunkts aus ein Vielfaches erreichen. Die Wallets, die jetzt einsteigen, positionieren sich für den Moment, in dem das erwartete Börsen-Listing den Preis vom kontrollierten Presale-Niveau auf den freien Markt hebt.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Der XRP Kurs zeigt mit der MiCA-Lizenz und den ETF-Zuflüssen starke fundamentale Signale, doch die Marktkapitalisierung von 69 Milliarden Dollar begrenzt die prozentuale Rendite für neue Einsteiger deutlich. Pepeto bietet mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge funktionierende Werkzeuge bei einem Bruchteil der Bewertung. Anleger, die beim XRP Kurs auf eine Verdopplung warten, sprechen über Monate geduldiger Erholung. Die Presale-Phase nähert sich dem Ende, und der Abstand zwischen dem aktuellen Einstiegspreis und dem erwarteten Listing-Preis wird mit jedem Tag kleiner. Wer diesen Presale verpasst, kann den Einstieg nicht wiederholen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den XRP Kurs im Juli 2026?

Der XRP Kurs wird im Juli 2026 vor allem durch die MiCA-Lizenz für Ripple, acht Wochen positive ETF-Zuflüsse und die ausstehende Abstimmung zum CLARITY Act im US-Senat beeinflusst. Standard Chartered senkte das Jahresziel auf 2,80 Dollar, während der Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar den nächsten technischen Test markiert.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Meme-Token-Projekt mit funktionierenden Handelswerkzeugen wie PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge, das vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins entwickelt wurde. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und alle Informationen zum Einstieg finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).