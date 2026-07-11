Anthropic hat der Desktop-App seiner Coding-KI Claude Code einen eigenen Browser verpasst. Dieser soll Dokumente, Designs und Websites abrufen können. Die integrierte Funktion soll in einer Sandbox laufen und Entwickler:innen so mehr Kontrolle geben. OpenAI hat seinem KI-Browser ChatGPT Atlas nur neun Monate nach dem Launch den Stecker gezogen. Die entsprechenden Funktionen sollen in die neue Desktop-App ChatGPT Work integriert werden. Auch OpenAI-Rivale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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