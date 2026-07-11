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Bitcoin notiert bei 64.340 Dollar und liegt damit 49 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Oktober 2025, doch die größten Wallets kaufen weiter. Die Spanne zwischen 60.000 und 70.000 Dollar hält nun seit 307 Tagen an und markiert damit die drittlängste Konsolidierung in der BTC-Geschichte. Der Juni brachte den schlimmsten Monatsverlust seit vier Jahren mit einem Rückgang von 20 Prozent. Allein im Juni flossen 4,5 Milliarden Dollar aus Bitcoin-ETFs ab. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und signalisiert extreme Angst am Markt. Gleichzeitig verlassen Coins die Börsen, weil Wale in nur zwei Wochen über 270.000 BTC akkumuliert haben. Die Fed-Sitzung am 28. und 29. Juli entscheidet darüber, ob diese Spanne nach oben oder unten bricht. Changelly prognostiziert für Juli eine Handelsspanne zwischen 63.077 und 73.577 Dollar. Dieser Artikel untersucht die Bitcoin Prognose und zeigt, wo die echten Renditen außerhalb des engen BTC-Kanals liegen könnten.

Bitcoin Prognose Juli 2026: 307 Tage Konsolidierung und die Fed als Richter

BTC eröffnete am Freitag bei 63.184 Dollar, ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Bis zum Morgen erreichte der Kurs 64.340 Dollar und gewann damit 1.674 Dollar innerhalb von 24 Stunden. In den letzten sieben Tagen legte Bitcoin um 4,44 Prozent zu, die beste Wochenperformance seit Mai. Diese Erholung folgt auf den Rückgang von 20 Prozent im Juni, den schlimmsten Monat für BTC seit 2022. Der Hauptschaden kam von der Federal Reserve unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh, der die Zinsen stabil hielt und die erwarteten Zinssenkungen strich.

Aus Bitcoin-ETFs flossen im Juni 4,5 Milliarden Dollar ab, der größte Quartalsabfluss seit der Einführung der ETFs laut 24/7 Wall St.. Citi senkte seine 12-Monats-Prognose für ETF-Zuflüsse auf null. Dennoch verlassen Coins weiterhin die Börsen, da Wale in zwei Wochen über 270.000 BTC aufgekauft haben. Das Open Interest sank auf 46,5 Milliarden Dollar, was bedeutet, dass der gehebelte Verkaufsdruck bereits ausgewaschen wurde.

Die Spanne zwischen 60.000 und 70.000 Dollar hält nun 307 Tage an, die drittlängste Konsolidierung in einem 10.000-Dollar-Band in der gesamten BTC-Geschichte laut crypto.news. Standard Chartered hält an seinem Jahresendziel von 100.000 Dollar fest und nennt das aktuelle Niveau eine Kaufzone. Bernstein prognostiziert 150.000 Dollar bis Ende 2026 und argumentiert, dass institutionelle Beteiligung den Zyklus verlängert. Auf der bärischen Seite verankert die 53.000-Dollar-Prognose einer Großbank das Abwärtsrisiko. Die Basisprognose liegt zwischen 56.000 und 62.000 Dollar bis zur Fed-Sitzung am 28. und 29. Juli. Wenn BTC über 63.800 Dollar ausbricht, ist der Abwärtstrend wahrscheinlich beendet. Wenn sich die Spannen etablierter Anlagen derart verengen, sucht Kapital nach früheren Einstiegspunkten, und diese Suche führt zu einem Projekt in der Presale-Phase.

Pepeto: Der Presale-Einstieg während der BTC-Konsolidierung

Die Bitcoin Prognose zeigt maximal 73.577 Dollar im bullischen Fall, was vom aktuellen Kurs bei 64.000 Dollar nur 15 Prozent Aufwärtspotenzial bedeutet. Für Kapital, das Vervielfachungen sucht, reicht diese Spanne der Bitcoin Prognose nicht aus, und genau diese Lücke macht Presale-Einstiege relevant.

Wenn die großen Renditen eines Marktes bereits mitgenommen wurden, ist der günstige Einstieg verschwunden. Pepeto steht am entgegengesetzten Punkt dieser Kurve, noch immer im Presale, auf dem Weg zu einem Binance-Listing, das alles verändert. Mehr als 10,38 Millionen Dollar wurden eingesammelt, und ein Mitgründer, der den originalen Pepe Coin zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar mit 420 Billionen Token aufgebaut hat, verschiebt die Diskussion in Richtung Presale-Mathematik. Der Token wird noch bei 0,000000188 Dollar gehandelt, ein Preis, der beim Listing verschwindet.

Was Pepeto von Hype unterscheidet, ist das funktionierende Produkt dahinter. Die Pepeto-Plattform wickelt gebührenfreie Swaps über PepetoSwap ab und betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Netzwerken ohne Kosten transferiert, sodass Kapital geschützt bleibt, anstatt durch Gebühren zu schrumpfen. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale öffnete, sodass Anleger mit der Gewissheit einsteigen, dass der Vertrag keine versteckten Risiken enthält. Ein ehemaliger Binance-Experte im Team und das bevorstehende Listing wandeln Presale-Wallets in Börsenpositionen um.

Wenn der Presale endet und das Binance-Listing beginnt, wechselt der Token von einem kontrollierten Einstieg zu reiner Marktnachfrage. Analysten sehen erhebliches Potenzial auf Grundlage der Erfolgsgeschichte des Mitgründers und der laufenden Produkte. Für alle, die die Bitcoin Prognose gegen frühere Einstiegsmöglichkeiten abwägen, bietet Pepeto einen festen Einstiegspunkt, wo BTC nur eine Spanne und eine Vermutung liefert. Die Wallets, die den Presale gerade füllen, verstehen, dass dieser Preis vorübergehend ist.

Fazit: Was die Bitcoin Prognose für den Presale-Zeitpunkt bedeutet

Die Bitcoin Prognose zeichnet einen Markt, der in seiner längsten Konsolidierung feststeckt, während die Fed den Schlüssel hält. Pepeto existiert im selben Moment, aber zu einem Preis, der die Mathematik in etwas verwandelt, das BTC von 64.000 Dollar aus nicht bieten kann. Der Mitgründer, der Pepe ohne Produkte zu 11 Milliarden Dollar aufbaute, arbeitet diesmal mit einer funktionierenden Plattform und einem Binance-Listing. Der Presale-Preis ist der Einstieg, über den später alle sprechen werden. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie Kapital von Wallets einfließt, die das Ergebnis kalkuliert haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose für Juli 2026 zeigt eine Handelsspanne zwischen 63.077 und 73.577 Dollar laut den technischen Modellen von Changelly. BTC muss den Widerstand bei 63.800 Dollar überwinden, um eine bullische Trendwende zu bestätigen. Die Fed-Sitzung am 28. Juli ist der zentrale Katalysator für die weitere Richtung.

Warum kaufen Anleger Pepeto vor dem Listing?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, gestützt auf eine von SolidProof geprüfte Plattform, den Mitgründer des originalen Pepe Coins und ein bevorstehendes Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Fortschritt und die Projektentwicklung.