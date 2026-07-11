Ein Forscher des Center for Retirement Research hat untersucht, wie sich der Arbeitsmarkt für ältere Mitarbeiter:innen seit der Einführung von ChatGPT verändert hat - und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Beim KI-bedingten Wandel des Arbeitsmarkts stand bislang vor allem die Gen Z im Fokus. Diverse Studien deuten darauf hin, dass die neue Technologie insbesondere Einstiegsjobs verdrängt. Laut Daten der Bundesagentur für Arbeit sind in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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