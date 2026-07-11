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Standard Chartered kürzte das XRP-Jahresendziel um 65 Prozent von 8,00 auf 2,80 Dollar, und dieser Schnitt traf den Markt mitten in der stärksten institutionellen Kaufwelle seit dem ETF-Start. XRP notiert am 10. Juli 2026 bei 1,10 Dollar und liegt 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar. Spot-XRP-ETFs schlossen acht Wochen in Folge mit positiven Nettozuflüssen ab und steigerten das kumulierte Kapital auf 1,47 Milliarden Dollar. Bitcoin-ETFs verloren im selben Zeitraum Milliarden, doch die XRP-Fonds absorbierten weiterhin frisches Kapital ohne einen einzigen Abflusstag. Goldman Sachs meldete eine Position von 153,8 Millionen Dollar verteilt über vier XRP-ETFs. Der CLARITY Act steckt im US-Senat fest und kommt frühestens am 13. Juli zur Abstimmung. Die Spaltung zwischen dem härtesten Analysten-Downgrade des Jahres und dem stärksten institutionellen Kaufsignal definiert die gesamte XRP Prognose. Von 1,10 Dollar aus bedeutet selbst das gekürzte Ziel von 2,80 Dollar lediglich 2,5-fache Rendite über Monate. Dieser Artikel untersucht die XRP Prognose im Detail und prüft, wo sich ein Einstieg mit deutlich höherem Verhältnis bildet.

XRP Prognose zwischen Analysten-Downgrade und ETF-Milliarden

XRP handelt am 10. Juli bei 1,10 Dollar, nachdem ein Volumenanstieg den Token über den Widerstand bei dieser Marke gehoben hat. Die 24-Stunden-Spanne bewegt sich zwischen 1,0894 und 1,1179 Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 69 Milliarden Dollar auf Rang sechs. Standard Chartered senkte das Jahresziel von 8,00 auf 2,80 Dollar, ein Schnitt um 65 Prozent, der die XRP Prognose in ein neues Licht rückt. Damit lieferte die Großbank das härteste Analysten-Downgrade des Jahres für diesen Token.

Trotz dieses Signals schlossen die Spot-XRP-ETFs acht Wochen in Folge mit positiven Nettozuflüssen ab. Die kumulierten Zuflüsse erreichten laut wallstreet-online über 1,47 Milliarden Dollar seit dem Start der Fonds.

Bitwise führte mit 11,18 Millionen Dollar an einem einzigen Tag, während Bitcoin-ETFs 444 Millionen Dollar in einer Sitzung verloren. Goldman Sachs legte eine Position von 153,8 Millionen Dollar über vier Spot-XRP-ETFs offen. Bitcoin-ETFs verbuchten im zweiten Quartal den größten vierteljährlichen Abfluss seit ihrem Start. Ethereum-Spot-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar an Kapital. XRP blieb die einzige große Kryptowährung mit durchgehend positiven ETF-Zuflüssen in diesem Zeitraum. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt nahe 1,20 Dollar mit einer Spanne zwischen 1,07 und 1,26 Dollar laut CoinGecko.

Der CLARITY Act verpasste die Juli-Frist, weil der Senat am 29. Juni in die Pause ging und erst am 13. Juli zurückkehrt. Galaxy Research senkte die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung in 2026 auf 50 Prozent. Polymarket gibt XRP eine 70-prozentige Chance, den Monat über 1,20 Dollar abzuschließen. Die XRP Prognose zeigt begrenzten Spielraum nach oben, und diese Mathematik wirft die Frage auf, wo Kapital den Abstand zwischen Einstieg und Ergebnis findet, den ein Token mit 69 Milliarden Dollar Bewertung nicht bieten kann.

Pepeto: Der Presale, den die XRP Prognose nicht ersetzen kann

Die XRP Prognose und der begrenzte Raum von 1,10 Dollar lenken Kapital in Einstiege, bei denen das Listing selbst die Rendite erzeugt. Ein Presale, der bereits 10,38 Millionen Dollar während extremer Angst eingesammelt hat, bietet genau diesen Abstand zwischen Startpunkt und Ergebnis.

Echte Erträge entstehen durch den richtigen Einstieg, bevor die breite Masse ihn bestätigt. Der Pepeto-Presale wurde so konzipiert, dass Halter ein klares Listing innerhalb einer geprüften und funktionierenden Börse erhalten, und dieses Design unterscheidet ihn von jedem Token mit vager Roadmap. Halter prüfen jeden Token-Vertrag mit dem Risk Scorer auf versteckte Risiken und bewegen Vermögenswerte über die Bridge zwischen Blockchains gebührenfrei.

Vor dem Start des Presales durchlief die gesamte Codebasis eine unabhängige Prüfung durch SolidProof, die jeden Vertrag verifizierte und Anlegern damit eine auditierte Grundlage für den Einstieg bestätigt. Der Schöpfer des ersten Pepe Meme Coins, der ohne Produkte 11 Milliarden Dollar erreichte und 420 Billionen Token trug, leitet jetzt Pepeto, und ein ehemaliger Binance-Entwickler bringt Listing-Strategie mit.

Die XRP Prognose zeigt ETF-Kapital, das in einen fallenden Kurs fließt, und genau dieses Überzeugungsmuster findet sich im Pepeto-Presale bei einem Einstieg von 0,000000188 Dollar. Über 10,38 Millionen Dollar flossen während des schwächsten Bitcoin-ETF-Monats in diesen Presale, was bedeutet, dass Wallets diesen Einstieg gegenüber fallenden Large Caps bevorzugen. Analysten sehen eine 150-fache Vervielfachung, falls Pepeto einen Teil der früheren Pepe-Spitze erreicht, und das erwartete Binance-Listing könnte diese Zahlen in realisierte Ergebnisse verwandeln. PepetoSwap ermöglicht gebührenfreie Trades für alle bereits positionierten Wallets innerhalb der Plattform.

Einstiege verschwinden schneller, als der Markt Warnung gibt, und dieses Fenster schließt sich mit jeder abgeschlossenen Phase. Wer heute außen steht, könnte beim Listing zusehen, wie positionierte Wallets einlösen, während Zögernde denselben Token später teurer bezahlen. Jede abgeschlossene Phase reduziert die verbleibenden Token für wartende Wallets weiter.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt institutionelle Überzeugung bei begrenzter Mathematik ab 1,10 Dollar, und dieses Muster aus Überzeugung während einer Angstphase spiegelt sich im Pepeto-Presale mit 10,38 Millionen Dollar Kapital wider. Der Mitgründer führte den Pepe Meme Coin ohne ein einziges Produkt und mit 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar, und dieses Ergebnis mit einer funktionierenden Börse und einem erwarteten Binance-Listing zu wiederholen, ist ein Muster für jeden Wallet, der jetzt einsteigt. Der Presale-Einstieg setzt auf eine belegte Erfolgsbilanz statt auf eine Vermutung, und die offizielle Pepeto-Website bestätigt, dass Tausende Wallets diese Entscheidung bereits getroffen haben, während XRP-Halter auf eine Senatsabstimmung warten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Juli 2026?

Die XRP Prognose bewegt sich zwischen 1,07 und 1,26 Dollar laut Changelly, während Standard Chartered das Jahresziel auf 2,80 Dollar gesenkt hat. Spot-XRP-ETFs verzeichneten acht Wochen positive Zuflüsse mit kumuliert 1,47 Milliarden Dollar, doch der CLARITY Act steckt im Senat fest und kommt frühestens am 13. Juli zur Abstimmung.

Ist der Pepeto-Presale eine Alternative zur XRP Prognose für neue Einstiege?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10,38 Millionen Dollar Presale-Kapital, von SolidProof geprüfte und verifizierte Verträge und den Gründer des originalen Pepe Coins, der ein Projekt mit funktionierenden Börsenwerkzeugen und einer erwarteten Binance-Listung leitet.