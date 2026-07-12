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Morpho, das drittgrößte DeFi-Leihprotokoll mit rund 7 Milliarden Dollar an Total Value Locked, ist am 9. Juli offiziell auf Solana gestartet. Gleichzeitig erweitert MoonPay seine Zahlungspartnerschaft mit der Solana Foundation und Clearstream nimmt SOL in sein reguliertes institutionelles Verwahrungsangebot auf. Aktive Adressen testen mit knapp 7 Millionen die Jahreshöchststände, und die Transaktionen pro Sekunde nähern sich dem Allzeithoch von 1.100. SOL notiert bei rund 85 Dollar, allerdings 71 Prozent unter dem Rekordhoch von 293 Dollar. Die Solana Prognose für Juli bewegt sich laut Analysten zwischen 70 und 105 Dollar. Trotz wachsender Netzwerkstärke hat der Kurs bislang nicht nachgezogen. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die Erholung eines Tokens mit 46 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung den gewünschten Einstieg bieten kann. Gleichzeitig sammelt ein Presale im Meme-Sektor während dieser Marktangst zweistellige Millionenbeträge ein. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Solana Prognose und zeigt, wo sich eine andere Art von Einstieg ergeben könnte.

Solana Prognose im Juli 2026: Morpho, MoonPay und institutionelle Verwahrung verändern das Bild

Am 9. Juli startete Morpho über das Sunrise-Protokoll offiziell auf Solana und bringt rund 7 Milliarden Dollar an Total Value Locked mit auf das Netzwerk. Das Protokoll füllt eine echte Lücke, denn Solana hält bereits 16 Milliarden Dollar an Stablecoins und 3 Milliarden Dollar an tokenisierten Real-World-Assets, hatte aber bislang keine passende Leih-Infrastruktur, wie CoinGabbar berichtete. Parallel dazu erweiterte MoonPay seine Zahlungspartnerschaft mit der SOL Foundation und finanziert bereits gebührenfreie Turnier-Buy-ins bei der World Series of Poker 2026 über die Blockchain. In einer zweiten Phase sollen Stablecoin-Auszahlungen beim WSOP Paradise im Dezember direkt über Solana abgewickelt werden.

Clearstream, die Verwahrtochter der Deutschen Börse, nahm SOL in ihr reguliertes Verwahrungsangebot auf und nutzt dafür einen MiCA-lizenzierten Sub-Verwahrer. Die Zahl der aktiven Adressen testet Jahreshöchststände knapp unter 7 Millionen, laut Glassnode-Daten berichtet durch BeInCrypto. Transaktionen pro Sekunde steigen im Sieben-Tage-Durchschnitt steil Richtung 1.100 und nähern sich einem neuen Allzeithoch. SOL notiert dennoch bei rund 85 Dollar und bleibt damit 71 Prozent unter dem Rekordhoch von 293 Dollar.

Die Solana Prognose von Changelly sieht für Juli einen Durchschnitt von 87 Dollar mit einem Hoch bei 98 Dollar. CoinDCX erwartet eine Spanne von 70 bis 105 Dollar für das Gesamtjahr. Der Analyst van de Poppe nannte 77 Dollar als Schlüsselniveau und erklärte, ein Durchbruch darüber könnte den Weg Richtung 130 Dollar öffnen.

Selbst das optimistische Ziel von 130 Dollar wäre ein Plus von rund 53 Prozent, gemessen in Monaten. Bei einer Marktkapitalisierung von 46 Milliarden Dollar sind die Vervielfachungen begrenzt, die ein Token dieser Größe erreichen kann. Die Solana Prognose wirft für Anleger damit die entscheidende Frage auf: Wo entstehen die Renditen, die eine Erholung allein nicht liefern kann?

Pepeto: Der Presale, den Meme-Coin-Analysten neben der Solana Prognose verfolgen

Wenn ein etablierter Large Cap zwischen Erholung und Widerstand pendelt, sucht Kapital nach Einstiegen mit höherem Multiplikator. Genau dieses Muster hat einen Presale in den Fokus gerückt, der während der Korrekturphase mehr als 10,38 Millionen Dollar an frischem Kapital angezogen hat. Pepeto ist derzeit der meistbeobachtete Presale im Meme-Coin-Bereich, und der Grund dafür ist einfach.

Mit der näher rückenden Binance-Listung wächst die Aufmerksamkeit rund um diesen Token mit jeder Woche. Die Wallets sind bereits gefüllt und sichern frühen Käufern eine Position, bevor der Handel auf globalen Plattformen beginnt. Zum Presale-Preis von 0,000000188 Dollar bietet Pepeto einen Einstieg am Anfang, bevor der breite Markt Zugang erhält. Der Weg nach oben wurde bereits vom originalen Pepe Coin vorgezeichnet, den derselbe Mitgründer mit dem gleichen Angebot von 420 Billionen Token und ohne ein einziges funktionierendes Produkt auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar brachte.

Analysten sehen bei diesem Einstiegsniveau Potenzial von 100x bis 300x, weil Pepeto eine vollständige Plattform mitbringt, wo Pepe nichts hatte. Die Stärke hinter Pepeto kommt von funktionierenden Werkzeugen, die Kapital schützen. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, damit Gewinne erhalten bleiben. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass kein Kapital durch Gasgebühren verloren geht.

Dass mehr als 10,38 Millionen Dollar während der Marktangst zugeflossen sind, ist Überzeugung von Wallets, die bereits gerechnet haben. Für alle, die die Solana Prognose verfolgen und nach dem Einstieg suchen, der ein Portfolio verändern kann, steht Pepeto vorn. Die Plattform läuft bereits heute, und SolidProof hat vor dem Start des Presales den gesamten Code geprüft und verifiziert, sodass keine versteckten Risiken im Programmcode bestehen. Der Countdown bis zur Listung befindet sich in der letzten Phase. Wer wartet, bis der Handel beginnt, kauft zu einem Preis, den die frühen Wallets längst hinter sich gelassen haben.

Fazit

Die aktuelle Solana Prognose zeigt ein Netzwerk voller Stärke, dessen Token bei 85 Dollar dennoch auf die Erholung wartet. Wer ausschließlich auf einen SOL-Recovery-Trade setzt, könnte den Einstieg verpassen, der in einem anderen Bereich des Marktes entsteht. Der originale Pepe Coin verwandelte kleine Einsätze in beachtliche Summen, ohne ein einziges Produkt hinter sich zu haben, und mehr Werkzeuge hinter einem Projekt erreichen logisch mehr als null Werkzeuge, was die Rechnung bei Pepeto auf höhere Werte lenkt als beim ersten Pepe. Die Frage, welcher Einstieg diesen Zyklus anführt, beantworten bereits die 10,38 Millionen Dollar, die zugeflossen sind. Wer nach dem richtigen SOL-Investment gesucht hat, findet die Antwort auf der offiziellen Pepeto-Website direkt daneben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL notiert bei rund 85 Dollar, und Analysten sehen Ziele zwischen 87 und 130 Dollar, abhängig davon, ob der Token den Widerstand bei 80 Dollar nachhaltig durchbricht. Die Netzwerkaktivität nähert sich mit knapp 7 Millionen aktiven Adressen und 1.100 Transaktionen pro Sekunde neuen Jahreshöchstständen.

Warum gewinnt Pepeto neben der SOL-Rallye an Aufmerksamkeit?

Pepeto hat mit einer funktionierenden Plattform und einer näher rückenden Binance-Listung mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Der Presale bietet Einstiege, die die Solana-Erholung von ihrer aktuellen Marktkapitalisierung aus nicht in diesem Umfang bieten kann. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.