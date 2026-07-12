XRP Prognose im Juli: Ripple sichert sich die volle EU-Lizenz, doch der Kurs steckt bei 1,10 Dollar fest

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Ripple hat die volle MiCA-Lizenz für ganz Europa erhalten, und trotzdem steht XRP bei 1,10 Dollar, als hätte der Markt die Nachricht ignoriert. Der Token hat seit seinem Hoch bei 3,65 Dollar im Juli 2025 rund 70 Prozent verloren und kämpft weiter mit dem Support bei einem Dollar. Die XRP Prognose hängt jetzt von wenigen Wochen im US-Senat ab, denn der CLARITY Act verpasste sein Juli-Ziel und kommt frühestens Ende des Monats zur Abstimmung. Standard Chartered senkte sein Kursziel von 8 auf 2,80 Dollar für 2026, ein Signal für veränderte Erwartungen. Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten 72 Prozent mehr aktive Adressen in nur zwei Wochen. Zwischen regulatorischem Fortschritt und schwachem Kurs entsteht eine Lücke, die Anleger zum Nachdenken bringt. Dieser Artikel untersucht die XRP Prognose anhand aktueller Daten und zeigt, wo Kapital in früheren Projektphasen eintritt. Die Frage lautet, ob Geduld bei einem etablierten Token mehr bringt als ein Einstieg vor dem ersten Listing. Wer die XRP Prognose verfolgt, findet die Antwort in den aktuellen Zahlen.

XRP Prognose unter Druck: Ripple erhält volle MiCA-Lizenz, aber der Kurs bewegt sich kaum

Ripple erhielt am 6. Juli 2026 die volle CASP-Lizenz von Luxemburgs Finanzaufsicht CSSF, wie CoinDesk berichtete. Das Unternehmen darf nun regulierte Krypto-Zahlungen in allen 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums anbieten. Die Lizenz ergänzt die im Februar erteilte E-Geld-Lizenz und macht Ripple zu einem der wenigen vollständig MiCA-konformen Krypto-Unternehmen in Europa. Von über 3.000 Firmen haben nur rund 280 rechtzeitig eine CASP-Genehmigung erhalten. Binance gehört zu den Unternehmen, die den EU-Betrieb zum 1. Juli einstellen mussten.

Trotz dieser Erfolge reagiert der XRP-Kurs kaum auf die Nachricht. Bei der vorläufigen Genehmigung im Juni fiel der Token sogar um drei Prozent, weil die Lizenz Ripples Zahlungsgeschäft betrifft und nicht den Handel mit XRP selbst, wie Yahoo Finance erklärte. Die XRP Prognose wird stärker vom CLARITY Act bestimmt als von europäischen Lizenzen, denn dieses Gesetz würde XRP dauerhaft als digitale Ware unter CFTC-Aufsicht einstufen.

Der Gesetzentwurf passierte das Bankkomitee des Senats am 14. Mai mit 15 zu 9 Stimmen. Doch der Senat ging am 29. Juni in die Sommerpause und kehrt erst am 13. Juli zurück, was die Abstimmung auf Ende Juli oder Anfang August verschiebt. Für die XRP Prognose bedeutet diese Verzögerung, dass der wichtigste Katalysator weiter in der Zukunft liegt.

Standard Chartered senkte das XRP-Kursziel für 2026 von 8 auf 2,80 Dollar, wie 24/7 Wall Street berichtete. XRP handelt bei rund 1,10 Dollar mit einer Tagesspanne zwischen 1,09 und 1,12 Dollar, und der Support bei 1 Dollar bleibt die entscheidende Linie nach unten. Der Widerstand zwischen 1,18 und 1,20 Dollar blockiert jeden Erholungsversuch der letzten Wochen.

Selbst 2,80 Dollar, das beste Szenario laut XRP Prognose von Standard Chartered, wären ein Anstieg von 155 Prozent, der mehrere Katalysatoren gleichzeitig braucht. Die Geschichte zeigt, dass die größten Gewinne nicht bei der Erholung eines etablierten Tokens entstehen, sondern bevor ein neues Projekt zum ersten Mal an einer Börse gelistet wird.

Pepeto: Der Presale, der das Kapital anzieht, das XRP nicht mehr bieten kann

Die XRP Prognose zeigt einen Token, der Monate für eine Erholung braucht, und genau dieses Zeitfenster nutzen Anleger für Einstiege in Projekte, die noch vor ihrem ersten Listing stehen. Während die XRP Prognose auf externe Katalysatoren wartet, ist Pepeto der Presale, der dieses Kapital gerade anzieht.

Der Schritt von erstem Interesse zu verbindlichem Kapital hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingebracht, und der Handelsplatz betreibt bereits eine aktive Umgebung, in der ein Risiko-Scanner jeden Token-Vertrag prüft, bevor ein Käufer Geld einsetzt, sodass Positionen von Beginn an geschützt bleiben. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital frei fließt, ohne dass Gebühren die Bestände auf anderen Plattformen aufzehren. Der Entwickler, der den ersten Pepe-Token geschaffen hat, leitet das Projekt zusammen mit einem ehemaligen Binance-Experten.

Das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat jede einzelne Zeile des Codes geprüft und die gesamte Codebasis verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass das eingesetzte Kapital auf einem geprüften Fundament landet. Das Gesamtangebot beträgt fest 420 Billionen Token, und diese Zahl wird sich nie ändern. Das bevorstehende Binance-Listing wird der Moment sein, in dem jede Presale-Wallet in eine gelistete Position übergeht. Analysten sehen bei vergleichbaren Projekten, die von einem Presale-Preis in ein großes Börsenlisting übergehen, Vervielfachungen, die kein etablierter Token aus seinen aktuellen Charts erzeugen kann.

Der erste Pepe-Token erreichte eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges funktionierendes Tool und mit derselben Gesamtmenge von 420 Billionen. Selbst ein Bruchteil dieser Bewertung, gerechnet vom aktuellen Presale-Preis, ergibt eine Konstellation, die kein etablierter Coin aus heutigen Kursen liefern kann. Pepeto bietet auf seiner offiziellen Website den aktuellen Einstiegspreis, und dieses Fenster schließt sich dauerhaft, sobald das Listing beginnt. Die XRP Prognose zeigt für denselben Zeitraum kein vergleichbares Tempo, und genau darin liegt der Unterschied für Anleger, die die XRP Prognose mit Presale-Chancen vergleichen.

Fazit zur XRP Prognose und dem Einstieg, der heute zählt

Die XRP Prognose bestätigt, dass der Token Monate braucht, bevor er auch nur die Hälfte seines Hochs zurückerobert, und wer in dieser Zeit nach einem früheren Einstiegspunkt sucht, findet ihn im Pepeto-Presale. Der Einstieg, der jetzt im Presale verfügbar ist, wird in dieser Form nicht mehr lange existieren, weil das Listing jeden Tag näher rückt. Wer mit frühen XRP-Einstiegen Vermögen aufgebaut hat, traf eine einzige Entscheidung und handelte, statt auf bessere Bedingungen zu warten. Über die offizielle Pepeto-Website steht genau diese Entscheidung heute offen. Wer das Binance-Listing abwartet, beobachtet von außen, wie die Käufer von heute die Position halten, auf die das Listing von Anfang an hingearbeitet hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Juli 2026?

Die XRP Prognose von Standard Chartered sieht 2,80 Dollar als Jahresziel, während der Support bei 1 Dollar die entscheidende Unterstützungslinie bleibt. Der CLARITY Act könnte Ende Juli oder Anfang August zur Abstimmung im Senat kommen und wäre laut XRP Prognose der wichtigste Katalysator für einen Kursanstieg.

Ist der Pepeto-Presale noch vor dem Listing verfügbar?

Der Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website weiterhin zum aktuellen Preis geöffnet, doch das bevorstehende Binance-Listing wird dieses Fenster dauerhaft schließen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar an bereits eingesetztem Kapital zeigen, wohin informiertes Geld zuerst geflossen ist.